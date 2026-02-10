Advertisement
इंदौर में पत्नी ने ही पति को कराया गिरफ्तार, पुलिस को भेजा स्मैक-गांजा का वीडियो, खोले कई राज

Indore News: इंदौर में एक महिला अकाउंटेंट ने अपने पति के खिलाफ मादक पदार्थ बेचने की शिकायत दर्ज कराई है. उसका आरोप है कि उसका पति अपनी पान की दुकान से कॉलेज के स्टूडेंट्स और हॉस्टल में  गांजा व दूसरे ड्रग्स सप्लाई करता था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:57 AM IST
Indore News: इंदौर के मल्हारगंज इलाके से ड्रग तस्करी और घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां इंद्रानगर की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति गांजा और दूसरे ड्रग्स बेचता है. अकाउंटेंट महिला ने बताया कि उसका पति पान की दुकान चलाता है, जिसकी आड़ में वह लंबे समय से गांजा और दूसरे ड्रग्स बेच रहा था.

दरअसल, शिकायत करने वाली महिला जो पेशे से अकाउंटेंट है, ने एक महिला वकील से संपर्क किया और अपने पति के गलत काम की रिपोर्ट पुलिस को दी. इंद्रानगर मल्हारगंज की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति, जो एक बड़ी पान की दुकान चलाता है, कुछ समय से घर पर गांजा और नशीली दवाओं के पैकेट बेचने का काम करता है. महिला ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं. उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. जब भी वह मना करती है तो उसके पति और ससुराल वाले उसे धमकाते हैं. 4 फरवरी को उसके पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. 

पुलिस को भेजा वीडियो
पीड़िता ने इस मामले को लेकर सोमवार को कमिश्नर संतोष सिंह को फोन किया. उसने पूरे मामले की डिटेल दी और उन्हें बताया कि उसका पति महालक्ष्मी नगर में अपनी पान की दुकान से कॉलेज और हॉस्टल की लड़कियों को भी नशा सप्लाई करता है. उसने मादक पदार्थ का वीडियो भी बनाया और कमिश्नर के नंबर पर भेज दिया. वीडियो देखने के बाद कमिश्नर संतोष सिंह ने उसे मामले में मदद का भरोसा दिलाया. पीड़िता ने पहले वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे से संपर्क किया था, जिन्होंने उसे पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया था.

पुलिस ने छापामार कर किया गिरफ्तार
हाई कोर्ट की एडवोकेट डॉ.रूपाली राठौर ने बताया कि पीड़िता हमारे पास आई और घर में रखे गांजे को लेकर हुई घटना के बारे में बताया, जिस पर पीड़िता ने हमारे ज़रिए पुलिस कमिश्नर को पूरी घटना बताई, जिस पर कमिश्नर ऑफिस से पीड़िता की तुरंत मदद की गई. महिला ने पुलिस कमिश्नर को नशीली दवा (स्मैक-गांजा) का वीडियो भी भेजा. वीडियो देखने के बाद कमिश्नर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद सोमवार रात को पुलिस ने महालक्ष्मी नगर में एक पान की दुकान पर छापा मारकर बुद्ध किरण को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी को उसके घर भी ले गई, जहां से गांजा बरामद कर उसे जब्त कर लिया गया.

