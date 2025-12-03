Advertisement
इंदौर में महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म, इनमें 3 फीमेल-1 मेल, सब स्वस्थ

Woman Birth to Four Children: इंदौर में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें तीन फीमेल और एक मेल शामिल है, बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:13 PM IST
इंदौर में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म
इंदौर में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

Indore News: इंदौर शहर में अनूठी तस्वीर सामने आई है, जहां इंदौर के क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है. इंदौर क्लॉथ मार्केट के डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने प्रसव के दौरान एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया तो सब हैरान रह गए. हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें की बार महिलाओं ने तीन और चार बच्चों को जन्म दिया है. 

सभी बच्चें स्वस्थ 

डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन कम वजन होने के कारण उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. डिलीवरी की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉ. रितेश पालिया ने बताया कि चारों बच्चों का जन्म वजन सामान्य से काफी कम है, तीन बच्चों का वजन लगभग 1-1 किलो है, जबकि एक बच्चे का वजन केवल 750 ग्राम पाया गया है. कम वजन के कारण इन्हें पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टरों और नर्सों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है. डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती 48 घंटे ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए बच्चों की सभी आवश्यक जांचें की जा रही हैं. 

चारों नवजातों में से दो की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर पाई गई, जिसके चलते उन्हें बेहतर उपचार के लिए डॉल्फिन हॉस्पिटल रेफर किया गया है, डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर उपचार और उचित देखभाल बच्चे की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सभी बच्चों डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा. 

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले 

इंदौर और आसपास के इलाकों में इससे पहले भी एक साथ एक से अधिक बच्चों के जन्म के कई मामले सामने आ चुके हैं, पहले भी कई अस्पतालों में तीन से चार बच्चों को जन्म हो चुका है. ऐसे में यह केस डॉक्टरों के लिए ज्यादा नहीं लगा, लेकिन आम लोगों में यह मामला चर्चा में बना हुआ है. 

