Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2968246
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

वायरल वीडियो ने इंदौर में मचाई हलचल, महिला ने कमरे में बंद होकर पुलिस से मांगी सुरक्षा

Indore Lasudia News: इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि वह कमरे में बंद है और उसके ससुराल वाले उससे मारपीट करने के लिए खड़े हैं. वीडियो वायरल होने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला ने कमरे में बंद होकर पुलिस से मांगी सुरक्षा
महिला ने कमरे में बंद होकर पुलिस से मांगी सुरक्षा

Indore Local News: इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई. वीडियो में महिला कहती दिखाई दी कि वह कमरे में बंद है और कमरे के बाहर उसके ससुराल वाले उससे मारपीट करने के लिए खड़े हैं. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला को कमरे से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

जांच में सामने आया कि महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पति से विवाद के चलते वीडियो बनाकर वायरल किया. महिला का शांति निकेतन इलाके में ससुराल वालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पुलिस ने बताया कि महिला पर पहले से लसूड़िया थाने में केस दर्ज है और उसने गाजियाबाद में भी पति के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ है. प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि महिला लंबे समय से गाजियाबाद में रह रही थी और अचानक इंदौर आकर यह वीडियो वायरल किया.

दोनों पक्षों को समझाया गया
पुलिस ने मौके पर महिला से बात कर कमरा खुलवाया और उसे लसूड़िया थाने ले जाकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की. मौके पर कोई भी व्यक्ति कमरे के बाहर मौजूद नहीं था और कमरा बाहर से बंद नहीं था. पुलिस के अनुसार, यह मामला पारिवारिक विवाद का है और दोनों पक्षों को समझाकर हल करने की कोशिश की जा रही है.
( रिपोर्टः नवीन कुमार, इंदौर )

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore news

Trending news

mp nursing council
मैथ-फिजिक्स के छात्र भी अब कर सकेंगे नर्सिंग कोर्स, MP में GNM-ANM के लिए रास्ता साफ
jabalpur news
दूध VEG या NONVEG? जबलपुर में लगे विवादित पोस्टर, दिवाली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश
dindori news
दिवाली पर मिलावट का डबल अटैक! हरियाणा के किसान डिंडौरी में उगा रहे केमिकल बम!
balaghat news hindi
लग्जरी कार से बकरा-बकरी की चोरी; पुलिस ने पकड़ा हाई-प्रोफाइल चोर गैंग
Katni News
एमपी में पैर धुलाई के बाद, मूत्र त्याग कांड आया सामने, दलित युवक से बर्बरता
bhopal news
'विधर्मी बनना चाहती है लड़की तो टांगे तोड़ दो...' साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान
Latest Ujjain News
देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनेगी दिवाली, सिर्फ एक फुलझड़ी जलाकर मनेगा पर्व
Bilaspur News
बिलासपुर में धान खरीदी पर हाईटेक निगरानी, अब नहीं चलेगा बिचौलियों का फर्जीवाड़ा
durg news
APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग
jabalpur news
UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी, शख्स का पकड़ा कॉलर, उतरवा ली घड़ी