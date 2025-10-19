वायरल वीडियो ने इंदौर में मचाई हलचल, महिला ने कमरे में बंद होकर पुलिस से मांगी सुरक्षा

Indore Local News: इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई. वीडियो में महिला कहती दिखाई दी कि वह कमरे में बंद है और कमरे के बाहर उसके ससुराल वाले उससे मारपीट करने के लिए खड़े हैं. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला को कमरे से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

जांच में सामने आया कि महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पति से विवाद के चलते वीडियो बनाकर वायरल किया. महिला का शांति निकेतन इलाके में ससुराल वालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. पुलिस ने बताया कि महिला पर पहले से लसूड़िया थाने में केस दर्ज है और उसने गाजियाबाद में भी पति के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ है. प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि महिला लंबे समय से गाजियाबाद में रह रही थी और अचानक इंदौर आकर यह वीडियो वायरल किया.

दोनों पक्षों को समझाया गया

पुलिस ने मौके पर महिला से बात कर कमरा खुलवाया और उसे लसूड़िया थाने ले जाकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की. मौके पर कोई भी व्यक्ति कमरे के बाहर मौजूद नहीं था और कमरा बाहर से बंद नहीं था. पुलिस के अनुसार, यह मामला पारिवारिक विवाद का है और दोनों पक्षों को समझाकर हल करने की कोशिश की जा रही है.

( रिपोर्टः नवीन कुमार, इंदौर )

