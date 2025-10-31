इंदौर की महिला को उज्जैन में फंसाया, फिर रतलाम के युवक को बेचा, 1.50 लाख में की थी डील

Women Sold in Ujjain-मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को मदद के नाम पर बुलाकर बेच दिया गया. इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में गुमशुदा महिला की तलाश कर रही पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि महिला को उज्जैन में मदद के बहाने बुलाकर एक महिला ने अपने रिश्तेदार की मदद से रतलाम के व्यक्ति को बेच दिया था. पुलिस ने खरीदर दिनेश और आरोपी महिला के भांजे जितेन्द्र को गिरफ्तार किया है, जबकि मु्ख्य आरोपी मंगू बाई पहले से ही अन्य प्रकरण में जेल में बंद है.

पति ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

दरअसल, 30 जून को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अगले दिन पुलिस ने महिला को रतलाम से बरामद कर दिया. शुरुआत में महिला ने किसी तरह की अनहोनी से इनकार किया, लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो इस दौरान सारी सच्चाई सामने आ गई. महिला ने बताया कि पति से विवाद के बाद वह उज्जैन पहुंची थी, जहां रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात मंगू बाई से हुई.

डेढ़ लाख में बेचा

महिला ने बताया कि मंगू बाई ने बातचीत के बहाने उसे अपने घर पर बुलाया. वहां मंगू बाई की बहन का बेटा जितेन्द्र मौजूद था. दोनों ने मिलकर रतलाम के लूनी गांव के रहने वाले दिनेश से संपर्क किया और महिला को डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया. महिला ने बताया कि पति से हुए विवाद के बाद वह उज्जैन में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आई थी.

दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी जेल में

पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी दिनेश और जितेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मंगू बाई इस सय खाचरोद के अन्य मामले में जेल में बंद है. पुलिस अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लेकर आएगी और पूछताछ करेगी.

