जिसके लिए पति को छोड़कर भागी पत्नी, पैसे खत्म होने पर वही प्रेमी छोड़ गया, अब वापस आई पति की याद

Indore News-इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति को प्रेमी के लिए छोड़ दिया. महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी. लेकिन जब महिला के पैसे खत्म हुए तो प्रेमी उसे छोड़कर भाग गय. अब महिला वापस अपने पति के पास लौटी है और प्रेमी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:15 PM IST
Trending Photos

Women Left Husband For Lover-मध्यप्रदेश के इंदौर से पति, पत्नी और वो से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस मामले को सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई. दरअसल, एक महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने चली गई थी, लेकिन अब वही महिला वापस अपने पति के पास लौट आई है, और प्रेमी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराने पहुंची है. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

रुपए और जेवर लेकर गई थी महिला
बताया जा रहा है कि, महिला अपने घर से रुपए और जेवर लेकर प्रेमी के साथ रहने चली गई थी. लेकिन जब उसके पैसे खत्म हुए तो प्रेमी मारपीट करने लगा. प्रेमी ने महिला को काफी दिनों तक प्रताड़ित किया और एक दिन इंदौर आने वाली ट्रेन में बैठाकर वापस चला गया. प्रेमी के लिए घर से भागी महिला वापस अपने पति के पास आई और उसके साथ हुई प्रताड़नी की कहानी सुनाई. इसके बाद दोनों आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे. 

प्रेमी ने खत्म कर दी रकम
बताया जा रहा है कि, आरोपी के शादी का झांसा देने के बाद पीड़िता ने अपने पति और घर छोड़ दिया. यही नहीं, घर से निकलते समय 2 लाख रुपए कैश और सोने के जेवर लेकर प्रेमी के साथ रहने चली गई. लेकिन कुछ ही दिनों में उसके प्रेमी ने सारी रकम खर्च कर डाली और फिर मारपीट करने लगा. पीड़िता का कहना है कि आरोपी जलती सिगरेट से उसे दागता था. 

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पहली बार उसी के घर में आकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद जब पति काम  पर जाता तब वो मिलने आता था. इस दौरान कई उसने दुष्कर्म किया. उसके द्वारा शादी करने का लालच देने पर पीड़िता उसकी बातों में आ गई और अपने घर से 2 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर लेकर उसके पास चली गई. 

पैसे खत्म होने के बाद किया प्रताड़ित
महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे पीथमपुर, इंदौर और सीहोर में अलग-अलग किराए के कमरों में रखा. इस दौरान उसने कई बार शारीरिक शोषण किया और उसके पैसे और ज्वेलरी खाने-पीने और कमरों के किराए देने में उड़ा दिए. पीड़िता ने बताया कि जब पूरे पैसे खत्म हो गए और जेवर बिक गए तो वो और पैसों की मांग करने लगा. जब उससे कहा कि वह पैसे नहीं ला सकती तो मारपीट करने लगा. इसी बीच पिछले दिनों उसे शादी का वादा याद दिलाया तो आरोपी ने बेहरमी से मारपीट की और शरीर पर जलती हुई सिगरेट से कई बार दागा. इसके बाद इंदौर आने वाली ट्रेन में बैठाकर चला गया. 

पति के पास लौटकर सुनाया घटनाक्रम
महिला के अनुसार, वह इंदौर वापस अपने पति के पास पहुंची और उसे पूरा घटनाक्रम सुनाया और फिर पुलिस की शरण ली. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. मामले को लेकर चंदननगर थाना पुलिस का कहना है कि घटना क्षेत्र में रहने वाली महिला पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

