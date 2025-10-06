28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप, आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम, किसका खुलेगा खाता?

Womens ODI World Cup in Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम 28 साल के अंतराल के बाद आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के मैचों की मेज़बानी कर रहा है. शहर को कुल 5 मैचों की मेजबानी का जिम्मा मिला है. आज दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसमें न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने होंगे. टूर्नामेंट का अपना पहला मैच हारने के बाद यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. इसलिए आज का मैच दोनों टीमों के लिए अपनी पहली जीत दर्ज करने का एक शानदार मौका है. बता दें कि पिछला मैच 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ था.

आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम

दरअसल, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सातवें मुकाबले में आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि दोनों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में आज के मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में वापसी करने का यह सुनहरा मौका होगा.

28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप

इंदौर 28 वर्षों बाद महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है जो शहर और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. कुल 5 मैच यहां खेले जाएंगे, जिसमें से एक कड़ा मुकाबला 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होगा. इससे पहले भी इंदौर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐतिहासिक लम्हों की मेज़बानी की है, लेकिन महिला क्रिकेट के लिए यह अवसर खास माना जा रहा है. स्थानीय दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, और होलकर स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद है. आज के मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम अपना खाता खोलती है.

25 अक्टूबर तक चलेंगे मैच

गौरतलब है कि इसमें छह देशों की टीमें खेलेंगी: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका और ये मैच 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेंगे.

