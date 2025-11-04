हक की रिलीज पर लटकी तलवार, 40 साल पहले SC ने शाहबानो केस में क्या दिया था फैसला? मच गई थी हलचल

Haq Movie Controversy: यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है और रिलीज से 3 दिन पहले इस पर तलवार लटक रही है. शाहबानो केस पर बनी फिल्म हक के रिलीज रोके जाने की मांग करते शाह बानो की बेटी सिद्दिका बेगम खान ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है औरफिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है. सिद्दिका का कहना है कि फिल्म बनाने से पहले शाहबानो की कानूनी वारिस से किसी तरह की इजाजत नहीं ली गई है. इसके साथ ही सिद्दिका ने याचिका में कहा है कि फिल्म में शरिया कानून की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि शाहबानो केस क्या है, जिसने 40 साल पहले मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की मांग करते हुए राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी.

साल 1985 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

साल 1985, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को हिलाकर रख दिया. हर तरफ मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चर्चा होने लगी. दरअसल, यह केस इंदौर की तलाकशुदा महिला शाहबानो बेगम का था, जिसने अपने पूर्व पति मोहम्मद अहमद खान से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के 'हक' में फैसला सुनाया और इसके बाद देशभर में हलचल मच गई. आमतौर पर इस केस को 'शाहबानो केस' के नाम से जाना जाता है.

शाहबानो केस क्या है और 40 साल पहले क्या हुआ था?

साल 1975 में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया. शाहबानो और उनके 5 बच्चों को उनके पति ने उनके हाल पर छोड़ दिया. फिर शाहबानो ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया और गुजारा भत्ता की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. निचली अदालत ने शाहबानो के 'हक' में फैसला सुनाया और उनके पूर्व पति अहमद खान को हर महीने 25 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. हालांकि, शाहबानो को यह फैसला मंजूर नहीं था और उन्होंने गुजारा भत्ता को अपर्याप्त बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने भी शाहबानो के 'हक' में फैसला सुनाया और गुजारा भत्ता बढ़ाकर 179.20 रुपये कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो के 'हक' में सुनाया फैसला

हालांकि, मामला यहां शांत नहीं हुआ और हाई कोर्ट का फैसला शाहबानो के पति अहमद खान को मंजूर नहीं था. वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस फैसले को रद्द करने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो 'इद्दत' की अवधि यानी तलाक के लगभग तीन महीने तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं. लंबी सुनवाई के बाद 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से शाहबानो के 'हक' में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हों. इसमें पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान है.

SC के फैसले से देशभर में मच गई हलचल

सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहबानो के 'हक' में फैसला सुनाया तो देशभर में हलचल मच गई. इस फैसले का देशभर में कड़ा विरोध किया गया. मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को धार्मिक कानूनों (मुस्लिम पर्सनल लॉ) में हस्तक्षेप माना. मुस्लिम समुदाय का तर्क था कि शरीयत के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही गुजारे भत्ते की हकदार है. इस फैसला ने सामाजिक ताने-बाने के साथ-साथ देश की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया और जमकर बवाल हुआ.

फिर राजीव गांधी ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट कै फैसला

मुस्लिम समुदाय के दबाव में राजीव गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साल 1986 में इस फैसले को पलट दिया और 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' पारित कर दिया. इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और यह निर्धारित किया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. इसके बाद भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई. इस अधिनियम को महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील तबकों ने लैंगिक न्याय के खिलाफ और मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकने वाला कदम बताया. इसके बाद देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर बहस और तेज हो गई.