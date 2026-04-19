युवक ने ट्रॉली बैग की तरह युवती को सड़क पर घसीटा, एक कोने से दूसरे कोने तक बेरहमी से खींचता रहा हाथ; नजारा देख...

indore news: मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर बैठी महिला को घसीटते हुए दिखाई दे रहा है. युवक और महिला के इर्द-गिर्द कार बाइक चलती नजर आ रही है वहीं युवक महिला को बुरी तरह से घसीटते हुए सड़क के उस पार ले जाता है. फिलहाल आरोपी युवक पुलिस के गिरफ्त में है.

युवती को घसीटता दिखा युवक

मामला इंदौर के नवलखा चौराहे का बताया जा रहा है जहां युवक भरी सड़क पर युवती को प्रताड़ित करते दिखाई दिया है. युवक ने ना सिर्फ युवती को बुरी तरह सड़क पर घसीटा है बल्कि उसके साथ मारपीट भी की है.प्रत्यदर्शियों ने बताया कि युवक सरेआम युवती के साथ मारपीट कर रहा था और फिर उसे सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक घसीटते हुए ले गया.

युवती ने दर्ज की शिकायत

इस घटना के बाद से युवती ने भवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने बताया कि युवक ने गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट की है. पीड़िता ने बताया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर कहा सुनी हुई थी जिसके बाद युवक ने उसके साथ भद्दा बर्ताव किया है. जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी था और विवाद की जड़ वहीं से शुरू हुई थी.

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आरोपी ने महिला पर लगाए आरोप

आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है. राहुल ने पीड़िता के खिलाफ आरोप लगाया है कि पीडिता उसके पैसे नहीं लौटा रही थी इसलिए उनकी कहासुनी विवाद में बदल गई. स्थानीय लोगों की मदद से युवती को बचाया और पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पीड़िता को थाने भेजा गया. पुलिस ने कई धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है. आरोपी का माफी मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया गया है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

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