Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक द्वारा प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि अपनी जान देने से पहले उसने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने भाई को भेजा. वीडियो में युवक ने कहा, "प्यार में हमेशा लड़के ही जान देते हैं." उसने अपनी मौत के लिए अपनी प्रेमिका समेत पांच लोगों को जिम्मेदार ठहराया. इस घटना के बाद परिवार शोक में है, जबकि पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.