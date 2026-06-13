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Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक द्वारा प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि अपनी जान देने से पहले उसने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने भाई को भेजा. वीडियो में युवक ने कहा, "प्यार में हमेशा लड़के ही जान देते हैं." उसने अपनी मौत के लिए अपनी प्रेमिका समेत पांच लोगों को जिम्मेदार ठहराया. इस घटना के बाद परिवार शोक में है, जबकि पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
गर्लफ्रेंड समेत पांच लोगों को ठहराया जिम्मेदार
यह घटना इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस स्टेशन इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक युवक का एक महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था. उसके परिवार वालों का कहना है कि वह काफी मानसिक तनाव में था. अपनी जान देने से पहले उसने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने भाई को भेजा. सूत्रों के अनुसार वीडियो में उसने अपनी गर्लफ्रेंड समेत पांच लोगों का नाम लिया और उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया.
जब परिवार वालों को वीडियो मिला, तो वे तुरंत युवक के पास पहुंचे लेकिन तब तक वह फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुका था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत जब्त कर लिए हैं.
वीडियो में लगाए गंभीर आरोप
अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे पूछताछ होगी. जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में गहरा दुख और शोक का माहौल है.
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