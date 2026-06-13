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'प्यार में हमेशा लड़के ही जान देते हैं...' कहकर युवक ने दी जान, भाई को भेजा भावुक वीडियो

Indore News: इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह प्रेम संबंध के कारण लंबे समय से मानसिक तनाव में था. अपनी जान देने से पहले युवक ने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने भाई को भेजा.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 13, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:27 AM IST
'प्यार में हमेशा लड़के ही जान देते हैं...' कहकर युवक ने दी जान, भाई को भेजा भावुक वीडियो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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