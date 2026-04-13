'मुझे आत्माएं दिखती है...', युवक को उतारा मौत के घाट, पहचान छिपाने के लिए ईंट से खरोचा चेहरा

indore news: इंदौर से अजीबोगरीब खबर सामने आई है. यहां पुलिस ने एक ऐसा मर्डर केस सुलझाया है जिसके पीछे की वजह दिमाग हिला देने वाली है. दरअसल, कुछ दिन पहले यहां पुलिस को एक खुले मैदान में खून से सना अज्ञात शव मिला था. शव का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था. खुले मैदान में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी दो दिन में ही सुलक्षा ली है.

खुले मैदान में शव मिलने से हड़कंप

मामला इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र का है जहां दो दिन पहले खुले मैदान में खून से सना अज्ञात शव मिला था. शव पूरी तरह से खून से लथपथ था और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था जिससे शव का पहचान करना मुश्किल हो रहा था. मौके से पुलिस को बिना सिम कार्ड वाले दो कीपैड मोबाइल फोन मिले थे. जांच में जुटी पुलिस ने हर एंगल से इस मामले की जांच की जिसके बाद आरोपी उनके कबजे में है. आरोपी ने इस हत्या के पीछे ऐसा कारण बताया है जिसे सुनकर पुलिसवाले भी दंग रह गए हैं.

भूत-प्रेत और आत्मा...

मौके पर मिले मोबाइल को पुलिस ने साइबर सेल से जांच कराई. मोबाइल डेटा खंगाला गया तो मृतक की पहचान सागर निवासी गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार के रूप में हुई. वहीं मोबाइल की मदद से आरोपी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई. इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी विकास को बैतूल से गिरफ्तार किया गया है. विकास ने बताया कि उसे भूत-प्रेत दिखाई देते थे इसलिए उसने गोलू की हत्या कर दी है. इस हत्याकांड में उसके दो साथी भी शामिल थे जिनकी पहचान भूरा और कृष्णा के रूप में हुई है.

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तो इसलिए की दोस्त की हत्या

पूछताछ में विकास ने अपनी जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसे भ्रम था कि उसके दोस्त गोलू ने उसपर जादू-टोना तंत्र-मंत्र किया है जिसकी वजह से उसे हर जगह भूत दिखाई देते थे और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी. विकास ने आगे बताया कि घटना वाले दिन शाम सभी मजदूर शराब पीने के लिए एक मैदान में बैठे थे. इसी दौरान विकास और गोलू में विवाद छिड़ गया. गुस्से और डर की वजह से उसने गोलू के सिर पर ईंट से वार किया और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया. तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें पुलिस रिमांड पर रखा गया है.

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