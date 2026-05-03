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काम से घर लौट रहे युवक का दर्दनाक रोड एक्सीडेंट, टैंकर के नीचे आने से सिर हुआ चकनाचूर, हाथों से समेटा गया एक-एक टुकड़ा

MP News: इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक 25  साल के युवक की जान ऑन द स्पॉट चली गई है. बाइक से गिरते ही एक युवक के सिर पर पानी के टैंकर का पहिया चढ़ गया जिसकी वजह से उसके सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: May 03, 2026, 04:13 PM IST
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Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्दनाक खबर सामने आई है. ये ऐसी घटना है कि इसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. घटना शनिवार रात की है जहां 2 युवक अपना काम करके वापस घर लौट रहे थे. इस दौरान स्पीड ब्रेकर पर उनका बाइक डिस्बैलेंस हुआ और दोनों सड़क पर गिर पड़े. इस दौरान एक युवक के सिर पर पानी के टैंकर का पहिया चढ़ गया. युवक का सिर बुरी तरह से चकनाचुर हो गया और उसके सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए. 

इंदौर में दर्दनाक हादसा
घटना इंदौर के बिचौली मर्दाना सरकारी स्कूल के सामने घटित हुआ है. दोनों युवक रंगाई-पुताई का काम करते थे. काम कर के दोनों युवक वापस अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही बाइक सवार कुछ दूरी पर आगे बढ़ा तैसे ही उसकी बाइक स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई. मृतक की पहचान विजय (25) के रूप में हुई है. विजय के साथ उसका साथी रविंद्र ठाकुर भी बाइक पर सवार था.

मौके पर ही हुई मौत
घटना इतना दर्दनाक और भयावह था कि मौके पर ही विजय की मौत हो गई. उसका सिर बुरी तरह से चकनाचुर हो चुका था. सिर के टुकड़े-टुकड़े रास्ते पर बिखर चुके थे. घटनास्थल पर खून पसरा हुआ था. इस भयानक हादसे ने वहां मौजूद लोगों के दिल को दहला दिया. इस मंजर को देख लोगों की रूंह काप गई. सिर के टुकड़े सड़क पर पत्थर जैसे बिखरे हुए थे. 

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शराब पीने की आशंका
हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा. मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता अजय नागदा ने शव को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, साथ ही उन्होंने सड़क पर बिखरे टुकड़ों को हाथों से समेटकर थैली में रखा. जिस पानी के टैंकर से ये हादसा हुआ उसका मौके से फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों ने शायद से शराब का सेवन भी कर रखा था जिसकी वजह से उनका बाइक डिस्बैलेंस हो गया.

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