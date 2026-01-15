लाल आंखें, लड़खड़ाते पैर... युवक ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान, मौत से पहले ऑफिस के लिए था तैयार; वजह जानकर पसीज जाएगा दिल

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक 29 वर्षीय युवक ने बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी है. युवक इंदौर के गोल्डन पाम सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहता था. सुबह ऑफिस जाते समय बड़े भाई से उसकी बहस हुई थी. विवाद गाड़ी की चाबी को लेकर हुई थी जिसके बाद युवक ने खौफनाक उठाया है. परिजनों की तरफ से बताया गया कि युवक हादसे से पहले नशे में धुत था.

गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो की आत्महत्या

मामला इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी की है. यहां वैभव कुमार गायकवाड़ ने गाड़ी की चाबी नहीं मिलने पर आत्महत्या कर लिया है. वैभव एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सपोर्ट का काम करता था. सुबह ऑफिस जाते समय उसकी उसके बड़े भाई से गाड़ी की चाबी को लेकर बहस हुई थी. भाई ने चाबी नहीं दिया तो उसने खुद को ही इस दुनिया से खत्म कर लिया.

शराब का आदी था

बड़े भाई ने बताया कि वैभव को शराब की लत थी. वो अक्सर ही ड्रींक किया करता था, घटना वाले दिन भी उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी और काफा देर तक सोता रहा. जब वैभव को जगाया गया तो उसने खुद स्कूटी ड्राइव कर ऑफिस जाने की बात कही. मना करने पर वैभव गाली-गलौज पर उतर आया और पैदल जाने की धमकी देने लगा. कुछ ही देर बात बालकनी से तेज आवाज आई. जब परिवार ने बाहर जाकर देखा तो वैभव नीचे गिर चुका था. वैभव ने चौथी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी थी.

घटना वाली दिन कुछ अलग थी

वैभव के भाई ने बताया कि इस घटना ने पूरे घर को स्तब्ध कर दिया है. किसी ने नहीं सोचा था कि वैभव कुछ ऐसा कदम उठाएगा जबकी पहले उसने परिजनों की बात मानी है. घटना वाले दिन वो और दिन से ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था. वहीं महेश चौहान जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मर्ग क्रमांक 12/26 कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जानकारी जो सामने आई है वो आत्महत्या है जो शराब के नशे में हुआ पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट : यत्नेश सेन, इंदौर

