Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3075566
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

लाल आंखें, लड़खड़ाते पैर... युवक ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान, मौत से पहले ऑफिस के लिए था तैयार; वजह जानकर पसीज जाएगा दिल

MP News: इंदौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने स्कूटी की चाबी नहीं मिलने पर खुद को मौत से गले लगा लिया है. युवक ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छाया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक 29 वर्षीय युवक ने बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी है. युवक इंदौर के गोल्डन पाम सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहता था. सुबह ऑफिस जाते समय बड़े भाई से उसकी बहस हुई थी. विवाद गाड़ी की चाबी को लेकर हुई थी जिसके बाद युवक ने खौफनाक उठाया है. परिजनों की तरफ से बताया गया कि युवक हादसे से पहले नशे में धुत था. 

गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो की आत्महत्या
मामला इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी की है. यहां वैभव कुमार गायकवाड़ ने गाड़ी की चाबी नहीं मिलने पर आत्महत्या कर लिया है. वैभव एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सपोर्ट का काम करता था. सुबह ऑफिस जाते समय उसकी उसके बड़े भाई से गाड़ी की चाबी को लेकर बहस हुई थी. भाई ने चाबी नहीं दिया तो उसने खुद को ही इस दुनिया से खत्म कर लिया. 

शराब का आदी था
बड़े भाई ने बताया कि वैभव को शराब की लत थी. वो अक्सर ही ड्रींक किया करता था, घटना वाले दिन भी उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी और काफा देर तक सोता रहा. जब वैभव को जगाया गया तो उसने खुद स्कूटी ड्राइव कर ऑफिस जाने की बात कही. मना करने पर वैभव गाली-गलौज पर उतर आया और पैदल जाने की धमकी देने लगा. कुछ ही देर बात बालकनी से तेज आवाज आई. जब परिवार ने बाहर जाकर देखा तो वैभव नीचे गिर चुका था. वैभव ने चौथी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना वाली दिन कुछ अलग थी
वैभव के भाई ने बताया कि इस घटना ने पूरे घर को स्तब्ध कर दिया है. किसी ने नहीं सोचा था कि वैभव कुछ ऐसा कदम उठाएगा जबकी पहले उसने परिजनों की बात मानी है. घटना वाले दिन वो और दिन से ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था. वहीं महेश चौहान जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मर्ग क्रमांक 12/26 कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जानकारी जो सामने आई है वो आत्महत्या है जो शराब के नशे में हुआ पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट : यत्नेश सेन, इंदौर

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

indore news
युवक ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान, मौत से पहले ऑफिस के लिए था तैयार
Bilaspur News
नकली नोट मामले में बिलासपुर HC ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, सजा को किया निरस्त
Ambikapur News
छत्तीसगढ़ में 'नजूल' की जमीन पर बुलडोजर प्रहार, गुलाब कॉलोनी में आधा दर्जन घर ध्वस्त
Chhindwara News
लुटेरी दुल्हन से सावधान! आशिक को भाई बताकर बुलाया ससुराल, पति को चूना लगाकर फरार
mp news
जेल से फरार हुए तीन कैदी, घर पहुंचे तो परिजन वापस छोड़ गए कारावास, एनकाउंटर का था डर
MP Vidhansabha Budget Session
19 दिन चलेगा एमपी विधानसभा का बजट सत्र, जानिए कब से कब तक होगा आयोजित?
Singrauli news
सिंगरौली में कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल: कांग्रेस नेता के घर हमला,
MP Crime News
पिता की विरासत पर फेरा पानी, क्रिकेट एकेडमी संचालक अबान निकला ड्रग माफिया
shahdol news
MP से निकलेंगे मेसी और रोनाल्डो, विदेशी कोच देंगे ट्रेनिंग..बनेंगे फुटबॉल के किंग
Chinese Manjh
चाइनीज मांझे का आतंक: सब्जी लेने निकली महिला के पैरों की कटीं नसें, मजदूर भी जख्मी