लड़की बनकर इंस्टाग्राम पर फंसाया, चैटिंग कर युवक को सुनसान जगह पर मिलने बुलाया, फिर जो हुआ...

Indore News: इंदौर में एक युवक से ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों ने एक लड़की के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर युवक से दोस्ती की और उससे पैसे ट्रांसफर करवा लिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:04 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के इंदौर से धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां तेजाजी नगर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. इन तीनों ने मिलकर एक युवक को ठगने की योजना बनाई. उन्होंने 'प्रिया ठाकुर' के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और युवक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. युवक से बातचीत करने के बाद उन्होंने उसे बाईपास पर एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया. फिर उसे धमकाकर उससे 50 हज़ार रुपये ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई.

लड़की के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाई
दरअसल, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर 'प्रिया ठाकुर' नाम की एक फर्जी प्रोफाइल से राहुल नाम के युवक को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. चैटिंग के बाद उसे बाईपास पर एक सुनसान पुल के पास मिलने के लिए बुलाया गया. वहां पहले से ही तीन युवक मौजूद थे. उन्होंने राहुल को धमकाया और उसकी बाइक की चाबी निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी.

इंस्टाग्राम पर प्रिया की फर्जी आईडी बनाकर युवक को फंसाया
पुलिस के अनुसार, लवकुश कॉलोनी निवासी राहुल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी दोस्ती 'प्रिया ठाकुर' नाम की लड़की से हुई थी. बातचीत के दौरान लड़की ने उसे बाईपास के सुनसान इलाके में मिलने के लिए बुलाया था. तय जगह पर पहुंचने पर राहुल को वहां तीन युवक पंकज पंकज खातकर, यश सोलंकी और विजेंद्र गुप्ता मिले, जिन्होंने उसे धमकाया और डराकर उसके बैंक खाते से जबरन 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए.

आरोपियों ने कबूल किया अपना जुर्म
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर जाल में फंसाने और 50,000 रुपये ट्रांसफर करने का जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

