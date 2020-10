कमलनाथ की सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक किरकिरी, ट्रेंड कर रहा #item

भोपाल: मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बताने वाले बयान पर सियासत में हंगामा मचा हुआ है. हर जगह कमलनाथ की आलोचना की जा रही है. वहीं सोशल मीडिया भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जमकर घेरा जा रहा है. वहीं ट्वीट पर # item और # कमलनाथ ट्रेंड कर रहा है.

दरअसल रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो उससे मुझसे ज्यादा पहचानते हैं, आपको मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था. ये क्या आइटम है. इतना कहते ही कमलनाथ मुस्कुरा गए, तो जनता ने भी तालियां बजाते हुए ठहाके लगाने शुरू कर दिए.

कमलनाथ के इसी बयान को लेकर घमासान छिड़ा है. महिला आयोग ने कमलनाथ के इमरती देवी पर बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है. उन्होंने कहा ऐसे समय में, जब महिलाओं की संख्या राजनीति में उत्साहजनक नहीं है, तब किसी महिला के लिए अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है.

इससे पहले राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज, इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि कमलनाथ महिलाओं को 'आइटम' बोलकर उनका अपमान नहीं कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के पोस्टर लगाकर विरोध किया.

वहीं इस सियासत के बीच सोशल मीडिया पर # item और # कमलनाथ ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स ने ट्वीट कर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

Kamalnath is in love with 'C'

- Congress

- Corruption

- Characterless

Nation will never ever forgive Kamalnath for defaming Womens of our Country

For him, womens are 'Item', shame on you Kamalnath!!#माफी_माँगो_कमलनाथ#shameonkamalnath pic.twitter.com/blLVhnKeUK

— Dwaipayan Ghosh (@Dghosh171180) October 19, 2020