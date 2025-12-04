Advertisement
जबलपुर में रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक, इलाके में मचा हड़कंप

Jabalpur Fire News: जबलपुर के बड़ा फुहारा के पास घमंडी चौक स्थित तीन मंजिला कपड़ों की दुकान में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई और पूरा माल जलकर खाक हो गया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:31 AM IST
कपड़े का स्टॉक जलकर खाक
Fire Broke Out In Clothing Store: जबलपुर के बड़ा फुहारा के नजदीक घमंडी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में बीती देर रात भीषण आग लग गई. तीन मंजिला कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग में फैल गई. भवन में आग लगने की सूचना मिलते ही लार्डगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया.

दुकानदारों के मुताबिक आग सबसे पहले दुकान की पहली मंजिल पर लगी और पलक झपकते ही ऊपर की दोनों मंजिलों तक फैल गई. दुकान में कपड़े स्टॉक भरे होने के कारण आग तेजी से विकराल रूप लेती चली गई. आग की लपतें इतनी तेज थी थी फायर ब्रिगेड कर्मियों को भवन के भीतर दाखिल होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लगातार प्रयासों के बावजूद आग को तुरंत काबू में नहीं किया जा सका.

कडी मशक्कत के बाद आग पर काबू

फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने के लिए टीम को विशेष उपकरणों और पानी की कई लाइनों का सहारा लेना पड़ा. ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, इसलिए जवानों ने सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया. कडी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पूरी तरह से बुझा दी गई. राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली.

दुकान जलकर खाक

आग लगने से दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है. जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि आग कुछ देर और फैलती, तो आसपास की अन्य दुकानों और मकानों को भी अपने चपेट में ले लेती. 

ये भी पढ़ें : ये रही इंदौर की सबसे महंगी घोड़ी! शादियों में सफेद का बढ़ा क्रेज, जानिए क्यों हो रही इतनी डिमांड

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

