जबलपुर में रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक, इलाके में मचा हड़कंप

Fire Broke Out In Clothing Store: जबलपुर के बड़ा फुहारा के नजदीक घमंडी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में बीती देर रात भीषण आग लग गई. तीन मंजिला कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग में फैल गई. भवन में आग लगने की सूचना मिलते ही लार्डगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया.

दुकानदारों के मुताबिक आग सबसे पहले दुकान की पहली मंजिल पर लगी और पलक झपकते ही ऊपर की दोनों मंजिलों तक फैल गई. दुकान में कपड़े स्टॉक भरे होने के कारण आग तेजी से विकराल रूप लेती चली गई. आग की लपतें इतनी तेज थी थी फायर ब्रिगेड कर्मियों को भवन के भीतर दाखिल होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लगातार प्रयासों के बावजूद आग को तुरंत काबू में नहीं किया जा सका.

कडी मशक्कत के बाद आग पर काबू

फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने के लिए टीम को विशेष उपकरणों और पानी की कई लाइनों का सहारा लेना पड़ा. ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, इसलिए जवानों ने सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया. कडी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पूरी तरह से बुझा दी गई. राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली.

दुकान जलकर खाक

आग लगने से दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है. जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि आग कुछ देर और फैलती, तो आसपास की अन्य दुकानों और मकानों को भी अपने चपेट में ले लेती.

