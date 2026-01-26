जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से मची चीख-पुकार, 3 मजदूरों की हुई मौत

Jabalpur Iconic Bridge Accident: जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट रोड स्थित में ललपुर गांव में नर्मदा नदी पर इनएचआई द्वारा निर्माणाधीन आइकॉनिक ब्रिज पर बड़ा पुल पर बड़ा हादसा हो गया. रविवार रात पिलर की सेंट्रिंग असंतुलित होकर गिरने से मौके पर काम कर रहे एक मुर्सलम की मौत हो गई. मृतक मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के चर कृष्णापुर खामेर के निवासी थे. वहीं घटना स्थल पर दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

अस्पताल में जिन मजदूरों की मौत हुई है उनकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले (पश्चिम बंगाल) के चार कृष्णपुर खमेर के रहने वाले 22 साल के रसेल एस. और छत्तीसगढ़ के रहने वाले महेंद्र सिंह के बेटे 21 साल के राजेश्वर सिंह के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया है. फिलहाल पिलर का सेटिंग का असंतुलित होने के कारण हादसा होने की बात सामने आई है. पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पिलर की सेंट्रिंग गिरने से हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि, रात 8:30 बजे पिलर पर मजदूर काम कर रहे थे, तभी एक तरफ वजन ज्यादा होने से बैलेंस बिगड़ और स्ट्रक्चर गिर गया. घटना के वक्त कुछ कर्मचारी इंजीनियर मौके पर थे. जानकारी मिलती है एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृतलाल साहू और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बता दें के इससे कुछ समय पहले शाहपुरा के पास जबलपुर और भोपाल के बीच NH-45 पर बने पुल के नीचे की मिट्टी बह गई थी. घटना की जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे और उस दौरान गंभरी रूप से घायल मजदूरों के समुचित उपचार के निर्देश दिए थे. साथ ही कलेक्टर ने शाहपुरा के सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट मदन रघुवंशी को भी मौके पर जाकर स्थिति संभालने का निर्देश दिया.

