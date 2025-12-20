Advertisement
जबलपुर में जुम्मे की नमाज के दौरान हंगामा, दूसरे मौलाना से नमाज पढ़ाने पर भिड़े दो गुट, मस्जिद सील

Ruckus At Mosque : जबलपुर के अंसार नगर स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान बवाल मच गया. नियमित इमाम की जगह दूसरे मौलाना से नमाज पढ़वाए जाने को लेकर दो गुट आमने-आमने आ गए और मस्जिद के भीतर हंगामा हो गया. हंगामे की स्थिति को देखते हुए तीन थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और एहतियातन मस्जिद को सील कर दिया गया. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:29 AM IST
Ruckus At Mosque In Jabalpur: जबलपुर के रद्दी चौकी क्षेत्र के अंसार नगर स्थित नमाज़गाह में जुम्मे की नमाज़ को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. यहां जुम्मे की नमाज के दौरान अचानक मस्जिद के भीतर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. जिसके बाद कुछ ही पलों में वहां तेज हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते आसपास के इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. हालात बिगता देख पुलिस ने मस्जिद को सील कर दिया.

अंसार नगर स्थित मस्जिद में नियमित इमाम की जगह दूसरे मौलाना द्वारा नमाज पढ़वाए जाने पर दो गुट आमने-सामने आ गए. मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया और इलाके में तनाव फैल गया. बताया जा रहा है कि नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने पर कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था, जिस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे वहाबी बताकर विरोध शुरू कर दिया.

जुम्मे की नमाज के दौरान बिगड़े हालात

विवाद की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नमाजी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. हालात बिगड़ते देख तीन थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया. पुलिस ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम पंकज मिश्रा ने हस्तक्षेप किया.

एसडीएम की मौजूदगी में मस्जिद सील 

विवाद सुलझता न देख प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के सभी गेटों पर ताला लगवाकर उसे सील कर दिया. प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाद खत्म होते ही मस्जिद खोल दी जाएगी. इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है

ये भी पढ़ें: MP में SIR पर घमासान: वोटर लिस्ट से 38 लाख से अधिक नाम कटने पर गरमाई सियासत! कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

