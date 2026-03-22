चांदी में निवेश के नाम पर 40 लाख का चूना, जबलपुर में किसान ने जमीन गिरवी रख जुटाए पैसे, सर्राफा कारोबारी ने कर दिया बड़ा 'खेल'

Jabalpur Farmer Cheated: जबलपुर के पाटन इलाके में एक किसान के साथ निवेश के नाम पर 40 लाख की धोखाधड़ी करना का मामला सामने आया है. चांदी की कीमतें बढ़ने का लालच देकर जबलपुर के सर्राफा व्यापारी विनोद सोनी ने धमना गांव के किसान मनोज पांडे को निवेश करने क लालच दिया. जिसके बाद मनोज पांडे ने विनोद सोनी की सलाह पर अपनी जमीन गिरवी रख दी और चांदी में निवेश करने के लिए अलग-अलग जगह से 40 लाख रुपए जुटाए और चांदी में निवेश किया.

हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अपने निवेश पर न तो कोई रिटर्न मिला और न ही उनके द्वारा निवेश की गई मूल राशि वापस मिली. मनोज पांडे ने बार-बार विनोद सोनी से अपने पैसे वापस करने की मांग की. फिर भी विनोद सोनी ने न तो कोई मुनाफा दिया और न ही निवेश की गई पैसे वापस की. इस स्थिति से परेशान होकर मनोज पांडे ने पाटन पुलिस स्टेशन में विनोद सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस

पाटन पुलिस ने 'बालाजी ज्वेलर्स' के मालिक विनोद सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपी जबलपुर के सर्राफा बाजार इलाके में रहता है, जहां वह अपनी दुकान भी चलाता है. सर्राफा व्यापारी ने मनोज पांडे को यह भरोसा दिलाकर निवेश के का लालच दिया था कि चांदी खरीदने से उन्हें भारी मुनाफा होगा. हालांकि किसान को न तो कोई लाभ हुआ और न ही उसके पैसे वापस मिले. फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

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