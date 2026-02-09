होली पर रेलवे का तोहफा: पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, रीवा-भोपाल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

Jabalpur News: पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है. रेल बोर्ड ने पैसेंजर ट्रेनों की लंबी करने का फैसल लिया है. जिसके बाद रेल प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. बोर्ड ने सभी रेलवे जोन से उन पैसेंजर ट्रेनों का विकल्प मांगा है, जिनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा सकते हैं. वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा और रानी कमलापति स्टेशन के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेर लगाएगी. मार्ग में यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी मुरवारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशन पर रुकेगी. रीवा से रानी कमलापति के लिए सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी को दोपहर 12:30 पर रीवा से प्रस्थान करेगी. इसी तरह रानी कमलापति-रीवा सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन रात 10:15 बजे रानी कमलापति से रवाना होगी.

पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे अतरिक्त कोच

पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो, फिलहाल अधिकतर पैसेंजर ट्रेन है 10 से 12 कोच के साथ चलाई जाती है, लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत अब इन ट्रेनों में 12 से 20 कोच तक लगाने की तैयारी की जा रही है. वहीं मेमो और डेमो ट्रेनों में भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटन की संख्या बढ़कर 8 से 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे भीड़ कम होने और यात्रियों को अधिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

रेलवे का तोहफा

सूत्रों के मुताबिक रेलवे बोर्ड के निर्देशों के बाद पश्चिम मध्य रेलवे जोन में चल रहे लगभग 40% की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की तैयारी है. फिलहाल कोचों की संख्या कम होने के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई मेमू ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है. अतरिक्त कोच लगाए जाने से ट्रेनों में यात्रियों का दबाव घटना के संभावना है. साथ ही स्टेशनों पर भी भीड़भाड़ में कभी आने और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

जबलपुर रेल मंडल में 10 जोड़ी में मेमू ट्रेन संचालित

जबलपुर रेल मंडल में फिलहाल 10 जोड़ी में मेमू ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसमें जबलपुर-रीवा पैसेंजर, कटनी-चोपन पैसेंजर, कटनी-भुसावल पैसेंचर और बीना-कटनी पैसेंजर समेत कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं.

कोचों की संख्या सीमित होने के कारण कई बार 100 से 150 यात्री भीड़भाड़ में सफर करना बड़ता है. विशेषकर छुट्टियों और त्योहारों के समय मेमो और डेमो ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. बड़ी तादाद में यात्रा करने से हालात ऐसे बन जाते हैं कि कई बार यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने तक में परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

