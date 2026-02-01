उज्बेकिस्तान से जबलपुर तक जुड़े देह व्यापार के तार, हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, गिरोह का सरगना फरार

Jabalpur Sex Racket: जबलपुर में अवैध देह व्यापार के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. माढ़ोताल थाना अंतर्गत ग्रीन सिटी इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने उज्बेकिस्तान से लाई गई एक विदेशी युवती और एक स्थानीय महिला को गिरफ्तार किया है. मास्टरमाइंड और गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया. फरार आरोपी कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है.

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई तब की गई जब सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) आशीष जैन को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि ग्रीन सिटी में एक किराए के घर में लगातार संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं. जानकारी में बताया गया था कि अलग-अलग शहरों और देशों से महिलाओं को लाकर उनसे गलत काम करवाए जा रहा हैं. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संपत उपाध्याय के निर्देश पर महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई. जिसके बाद टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी.

आरोपी किराए के घर में चलाता था सेक्स रैकेट

दबिश के दौरान पुलिस ने एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में खुद को उज़्बेकिस्तान की नागरिक बताया. एक और महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर अपने पति के कहने पर देह व्यापार चलाती थी. पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी ने कुछ दिन पहले ग्रीन सिटी में एक घर किराए पर लिया था और वहीं से सेक्स रैकेट चला रहा था.

दिल्ली और मुंबई के रास्ते लाई गई थी महिला

विदेशी महिला ने पुलिस को बताया कि उसे दिल्ली और मुंबई के रास्ते जबलपुर लाया गया था. शुरुआती जानकारी के अनुसार उससे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया गया और अच्छे पैसे का लालच दिया गया. पुलिस का कहना है कि महिला को हर दिन कुछ हजार रुपये देने का भरोसा दिलाया गया था. फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है, जबकि पुलिस ने फरार संदिग्ध को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है.

