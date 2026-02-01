Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3093999
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

उज्बेकिस्तान से जबलपुर तक जुड़े देह व्यापार के तार, हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, गिरोह का सरगना फरार

Jabalpur Sex Racket: जबलपुर में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक उज्बेकिस्तान कि महिला के साथ एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है.  गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्बेकिस्तान से जबलपुर तक जुड़े देह व्यापार के तार, हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, गिरोह का सरगना फरार

Jabalpur Sex Racket: जबलपुर में अवैध देह व्यापार के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. माढ़ोताल थाना अंतर्गत ग्रीन सिटी इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने उज्बेकिस्तान से लाई गई एक विदेशी युवती और एक स्थानीय महिला को गिरफ्तार किया है. मास्टरमाइंड और गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया. फरार आरोपी कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है.

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई तब की गई जब सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) आशीष जैन को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि ग्रीन सिटी में एक किराए के घर में लगातार संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं. जानकारी में बताया गया था कि अलग-अलग शहरों और देशों से महिलाओं को लाकर उनसे गलत काम करवाए जा रहा हैं. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संपत उपाध्याय के निर्देश पर महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई. जिसके बाद टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी. 

आरोपी किराए के घर में चलाता था सेक्स रैकेट
दबिश के दौरान पुलिस ने एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में खुद को उज़्बेकिस्तान की नागरिक बताया. एक और महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर अपने पति के कहने पर देह व्यापार चलाती थी. पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी ने कुछ दिन पहले ग्रीन सिटी में एक घर किराए पर लिया था और वहीं से सेक्स रैकेट चला रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली और मुंबई के रास्ते लाई गई थी महिला 

विदेशी महिला ने पुलिस को बताया कि उसे दिल्ली और मुंबई के रास्ते जबलपुर लाया गया था. शुरुआती जानकारी के अनुसार उससे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया गया और अच्छे पैसे का लालच दिया गया. पुलिस का कहना है कि महिला को हर दिन कुछ हजार रुपये देने का भरोसा दिलाया गया था. फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है, जबकि पुलिस ने फरार संदिग्ध को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है. 

ये भी पढ़ें: फूफा की अवैध पिस्टल ने ली जान, सीरियल किलर का साथी है वाहिद, घर में खून से लथपथ मिला था 12 साल का इब्राहिम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sex Racketjabalpur crime news

Trending news

Sex Racket
उज्बेकिस्तान से जबलपुर तक जुड़े देह व्यापार के तार, सेक्स रैकेट का खुलासा...
Union Budget 2026
आदिवासियों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस, बजट भाषण में किया ये बड़ा ऐलान
Ujjain Weather News
महाकाल की नगरी में मावठे की बारिश, 3 फरवरी तक नहीं मिलेगी राहत, बढ़ेगी ठिठुरन!
jabalpur news
जबलपुर में चमत्कार! सुंदरकांड के पाठ में खुद पहुंचे 'बजरंगबली',भक्तों ने जोड़े हाथ
Mohan Yadav
किसानों के लिए मिशन मोड में करें काम, मोहन यादव का कमिश्नर्स-कलेक्टर्स को निर्देश
Mohan Yadav
MP के इस जिले में 100 एकड़ में बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, CM मोदन यादव ने किया ऐलान
Mohan Yadav
मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर का इलाज
khargone news
खेलते-खेलते मौत के टब में गिरी मासूम: मां ठंडा पानी लेने गई थी, पीछे से हो गया हादसा
raipur news
ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, राजिम- रायपुर के बीच चलेंगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन
BJP MP politics
MP भाजपा के 'चाणक्य' की संघ में वापसी, हितानंद शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी...