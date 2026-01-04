इंदौर 'पानी कांड' के बाद एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता, रतलाम में लापरवाही पर नोटिस

Water Testing In MP: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना से सबक लेते हुए अब प्रदेशभर का प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है. पानी की गुणवत्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अधिकारी दफ्तारों से निकरकर जमीन हकीकत जानने सीधे मौके पर पहुंच रहे हैं. जबलपुर में कलेक्टर और कमिश्नर ने खुद पानी पीकर पानी की गुणवत्ता जांची. वहीं रतलाम में खामियां पाए जाने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है.

हालात की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर में कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. शहर के अलग-अलग हिस्सों से पानी के 80 सैंपल इकट्ठा करके टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, और जांच तेज कर दी गई है. जांच के दौरान कलेक्टर और कमिश्नर ने पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए खुद मौके पर पानी पिया. जल विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. पाइपलाइन लीक, गंदगी या किसी भी दूसरी शिकायत के मामले में तुरंत मरम्मत के आदेश भी जारी किए गए हैं.

रतलाम कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण

रतलाम में भी कलेक्टर एक्शन में नजर आई. कलेक्टर मिशा सिंह ने शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले मोरवानी फिल्टर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया में बड़ी और गंभीर खामियां सामने आईं. पाया गया कि तय मानकों के अनुसार जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही थी, जिससे आम नागरिकों तक दूषित पानी पहुंचने की आशंका बनी हुई थी.

लापरवाही पर नोटिस जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही शहर में जल आपूर्ति मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. एक टीम गंदे पानी की शिकायत मिलने पर लीकेज की पहचान कर उसे तुरंत दुरुस्त करेगी, जबकि दूसरी टीम घर-घर जाकर पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच करेगी. प्रशासन का साफ संदेश है कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पेयजल की गुणवत्ता में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी.

