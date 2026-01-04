Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063367
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

इंदौर 'पानी कांड' के बाद एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता, रतलाम में लापरवाही पर नोटिस

Water Testing In MP: इंदौर दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में निगरानी बढ़ा दी गई है. जबलपुर में कलेक्टर और कमिश्नर ने खुद पानी पीकर गुणवत्ता जांची. पानी की सप्लाई की क्वालिटी चेक करने के लिए 80 सैंपल लिए गए. वहीं रतलाम में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ी कमियां मिलने के बाद कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर 'पानी कांड' के बाद एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता, रतलाम में लापरवाही पर नोटिस

Water Testing In MP: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना से सबक लेते हुए अब प्रदेशभर का प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है. पानी की गुणवत्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अधिकारी दफ्तारों से निकरकर जमीन हकीकत जानने सीधे मौके पर पहुंच रहे हैं. जबलपुर में कलेक्टर और कमिश्नर ने खुद पानी पीकर पानी की गुणवत्ता जांची. वहीं रतलाम में खामियां पाए जाने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है.

हालात की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर में कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. शहर के अलग-अलग हिस्सों से पानी के 80 सैंपल इकट्ठा करके टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, और जांच तेज कर दी गई है. जांच के दौरान कलेक्टर और कमिश्नर ने पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए खुद मौके पर पानी पिया. जल विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. पाइपलाइन लीक, गंदगी या किसी भी दूसरी शिकायत के मामले में तुरंत मरम्मत के आदेश भी जारी किए गए हैं.

रतलाम कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण 

Add Zee News as a Preferred Source

रतलाम में भी कलेक्टर एक्शन में नजर आई. कलेक्टर मिशा सिंह ने शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले मोरवानी फिल्टर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया में बड़ी और गंभीर खामियां सामने आईं. पाया गया कि तय मानकों के अनुसार जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही थी, जिससे आम नागरिकों तक दूषित पानी पहुंचने की आशंका बनी हुई थी.

लापरवाही पर नोटिस जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही शहर में जल आपूर्ति मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. एक टीम गंदे पानी की शिकायत मिलने पर लीकेज की पहचान कर उसे तुरंत दुरुस्त करेगी, जबकि दूसरी टीम घर-घर जाकर पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच करेगी. प्रशासन का साफ संदेश है कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पेयजल की गुणवत्ता में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी.

ये भी पढ़ें : दक्षिण के रण में 'महाराज' की एंट्री: टीएस सिंहदेव संभालेंगे तमिलनाडु-पुडुचेरी का मोर्चा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jabalpur collectorjabalpur newsratlam news

Trending news

Jabalpur collector
एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता
Jabalpur collector
एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता
mp news
100KM उड़ान, 6 घंटे निगरानी...देश में पहली बार MP पुलिस को मिलेंगे हाईटेक ड्रोन
AICC
टीएस सिंहदेव को सौंपी दक्षिण की कमान, संभालेंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी का मोर्चा...
Abujhmad News
अबूझमाड़ का अनसुलझा रहस्य: भीषण गर्मी में भी नहीं घटता इस झरने का पानी, जानिए क्यों
bhopal news
शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां
vidisha news
छेड़छाड़ का विरोध करने पर सजा-ए-मौत, खुलेआम बदमाशों ने चाकुओं से गोदा...
indore news
इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन,16 मौत के बाद एक ही दिन में मिले 65 नए मरीज
bhopal news
इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त...
sagar news
6 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम