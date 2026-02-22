भीगने के लिए तैयार रहें! जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

Jabalpur Weather Today: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. मौसम विभाग ने सोमवार (23 फरवरी) को बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. बारिश होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है.

प्रदेश में सक्रिय हो रहे लो-प्रेशर सिस्टम सक्रिय होने के कारण हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है, जिससे नमी बढ़ रही है. इसके चलते कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. बादल छाए रहने और संभावित बारिश के प्रभाव से सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जिस वजह से ठंडी महसूस हो सकती है.

जबलपुर में आज का तापमान

वहीं जबलपुर में आज की स्थिति की बात करें तो फिलहाल शहर में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. मौसम में बदलाव के संकेत जरूर हैं, लेकिन अभी तक कही बारिश नहीं हुई है. जबलपुर में आज न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. जबलपुर में दिन के समय तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में इसके 17.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.



बारिश होने से ठंडा हुआ मौसम

वहीं शनिवार सुबह शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. इससे पहले शुक्रवार देर रात से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे. हवा में नमी बनी हुई थी, जिससे मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे थे. सुबह हुई हल्की बारिश के बाद शहर में सर्दी का एहसास और तेज हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: MP में इस दिन फिर गिरेगा पानी, 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!