Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3118632
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

भीगने के लिए तैयार रहें! जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

Jabalpur Weather Today: जबलपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 23 फरवरी को शहर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे. वहीं गरज-चमक से साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं. इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड का असर बढ़ सकता है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 22, 2026, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भीगने के लिए तैयार रहें! जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

Jabalpur Weather Today: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. मौसम विभाग ने सोमवार (23 फरवरी) को बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. बारिश होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है.  

प्रदेश में सक्रिय हो रहे लो-प्रेशर सिस्टम सक्रिय होने के कारण हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है, जिससे नमी बढ़ रही है. इसके चलते कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. बादल छाए रहने और संभावित बारिश के प्रभाव से सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जिस वजह से ठंडी महसूस हो सकती है.

जबलपुर में आज का तापमान 
वहीं जबलपुर में आज की स्थिति की बात करें तो फिलहाल शहर में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. मौसम में बदलाव के संकेत जरूर हैं, लेकिन अभी तक कही बारिश नहीं हुई है. जबलपुर में आज न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. जबलपुर में दिन के समय तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में इसके 17.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.
  
बारिश होने से ठंडा हुआ मौसम
वहीं शनिवार सुबह शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. इससे पहले शुक्रवार देर रात से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे. हवा में नमी बनी हुई थी, जिससे मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे थे. सुबह हुई हल्की बारिश के बाद शहर में सर्दी का एहसास और तेज हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: MP में इस दिन फिर गिरेगा पानी, 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jabalpur weatherjabalpur news

Trending news

Jabalpur weather
भीगने के लिए तैयार रहें! जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट...
Naxalite general secretary
नक्सल संगठन के महासचिव देव जी ने साथियों के साथ किया सरेंडर, डेढ़ करोड़ का है इनामी
mp news
'हिंदू कोई धर्म नहीं...' एक बार फिर अपने बयानों से घिरे दिग्विजय सिंह
raipur news
CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा आज, डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP तक के पद शामिल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज सुनेंगे मन की बात, चौथी बार बारिश का अलर्ट, पढ़ें 22 फरवरी की खबरें
bhopal news
भोपाल में घर खरीदना हुआ सपना, कई प्राइम लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट,11 महीने में दूसरी बार
Latest satna News
MP में नई ब्लड बैंक पॉलिसी, बिना NAT टेस्ट नहीं चढ़ेगा खून; सरकार का सख्त फैसला
chhatarpur news
घुवारा की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड कप स्टार क्रांति को मिली चमचमाती कार
mp news
MP के यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली पर इंदौर-निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
datia news
CM ने दतिया को दी 529 करोड़ की सौगात, सिंध पुल का किया लोकार्पण...