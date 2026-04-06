Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3168324
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान, निवेश क्षेत्र का दायरा दोगुना, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का बिछेगा जाल

Jabalpur Master Plan: जबलपुर के नए मास्टर प्लान के तहत निवेश क्षेत्र का विस्तार करके इसे 412 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 171 गांव शामिल हैं. इससे पहले यह क्षेत्र 245 वर्ग किलोमीटर तक सीमित था. इस योजना में बेहतर परिवहन सुविधा के लिए सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी गई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान, निवेश क्षेत्र का दायरा दोगुना, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का बिछेगा जाल

Jabalpur Master Plan: जबलपुर में शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे नए मास्टर प्लान में निवेश क्षेत्र का दायरा बड़े स्तर पर बढ़ाया डा रहा है. प्रस्तावित योजना के तबत अब यह क्षेत्र 412 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित होगा, जिसमें 171 गांवों को शामिल किया गया है. पहले यह क्षेत्र 245 वर्ग किलोमीटर तक सीमित था, यानी इसमें लगभग 200 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. मास्टर प्लान में सड़क संपर्क व्यवस्था को खास प्राथमिकता दी गई है, ताकि आवागमन बेहतर हो सके.

योजना के तहत करीब 50 प्रमुख और सेक्टर सड़कों का विस्तृत नेटवर्क तैयार किया जाएगा. प्रस्ताव है कि शहर में हर एक किलोमीटर की दूरी पर मेजर या सेक्टर रोड उपलब्ध हो, ताकि ट्रैफिक का दबाव संतुलिस रहे और लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिल सकें. इन सड़कों को 112 लंबी निर्माणाधीन रिंग रोड से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हो सके. निवेश क्षेत्र में शामिल 62 गांवों में 18 से 60 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है. इस पहल से यातायात बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और शहरी विकास में तेजी आएगी.

नए मास्टर प्लान में चौड़ी सड़कों पर दिया जाएगा जोर 

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए जबलपुर अब चारों दिशाओं में तेजी से फैल रहा है. न्यू भेड़ाघाट, तेवर, मंगली, मनेगांव, पनागर, अमझर और पाटन जैसे इलाकों में बस्तियां तेजी से बढ़ रही हैं. पिछले डेढ़ दशक में शहर का दायरा लगभग 25 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है. रिंग रोड कनेक्टिविटी पूरी होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह दायरा 100 किलोमीटर तक बढ़ सकता है. निवासियों का मानना ​​है कि शहर के सुनियोजित और तेज विकास के लिए मजबूत सड़क कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है. नए मास्टर प्लान में चौड़ी सड़कों पर जोर दिया गया है, उसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. 

ये भी पढ़ें : रतहरा-चोरहटा बायपास के बीहर नदी पुल में दरार, 30 अप्रैल तक वाहनों की एंट्री बैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

jabalpur master planjabalpur news

Trending news

jabalpur master plan
Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान...
MLA Sanjay Pathak
एमपी के सबसे रईस MLA संजय पाठक का बड़ा दांव, 51% से कम मिला जनमत तो दे देंगे इस्तीफा
Morena news
ग्वालियर से आगरा अब सिर्फ 50 मिनट! सिंधिया ने परखा 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे
iran israel conflict
विघ्नहर्ता हरेंगे संकट: ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए अनिश्चितकालीन अनुष्ठान शुरू
rewa beehar river bridge
रतहरा-चोरहटा बायपास के बीहर नदी पुल में दरार, 30 अप्रैल तक वाहनों की एंट्री बैन
Mohan Yadav
NSG कमांडोज के करतब देख रोमांचित हुए मोहन यादव, कहा- जवानों ने निडरता का अहसास कराया
Samrat Vikramaditya
60 हजार दर्शकों ने देखा 'सम्राट विक्रमादित्य,' वाराणसी के रोम-रोम में बसा अनोखा मंचन
Indore News Hindi
कहीं आपके ऑफिस वॉशरूम में तो नहीं लगा हिडन कैमरा? जानिए स्पाई कैमरा पहचानने की ट्रिक
Online Thagi Indore
सावधान! साइबर ठगों का नया ठिकाना बना इंदौर, एक रात में 5 FIR से हड़कंप...
narsinghpur news
जब बीजेपी नेता के लिए कांग्रेस ने खोला मोर्चा! एसपी दफ्तर के बाहर घंटों चला 'दंगल'