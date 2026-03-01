जबलपुर में बढ़गी गर्मी, तापमान में 3 डिग्री तक उछाल की संभावना, छाए रहेंगे बादल, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Jabalpur Weather Today: जबलपुर के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है. दिन के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ ही गर्मी भी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जो उत्तरी मध्यप्रदेश के कई शहरों पर असर डाल सकता है. वहीं शहर के आसपास सक्रिय उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. जबलपुर में आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में कई तरह के सिस्टम एक्टिव होने की वजह से दिन के वक्त हल्का बदलाव हो रहा है. दिन में हल्के बादल हैं, तो साथ में हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है. यह मध्य प्रदेश के कई शहरों भी असर दिखा सकता है. इन हालातों में उत्तरी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी होगी, तो वहीं जबलपुर में हल्के बादल सक्रिय रह सकते हैं.

पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक एक्टिव

इसके अलावा वर्तमान में पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक एक्टिव हैं. एक ट्रफ मध्य प्रदेश से विदर्भ तक एक्टिव दिख रहा है, इससे भी मौसम थोड़ा बदला हुआ है.

शहर में शनिवार को हल्के बादलों के साथ अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया, यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा. जबलपुर के आसपास अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हैं. अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीमारियों का खतरा बढ़ा

बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) और मौसमी बीमारियों का खतरा हढ़ सकता है. इसके लिए पार्यप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन शुरू करना चाहिए.



ये भी पढ़ें: MP में मार्च में पड़ेगी भीषण गर्मी, पहले हफ्ते बारिश, फिर सूरज दिखाएगा अपने कड़े तेवर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!