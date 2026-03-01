Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3126583
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

जबलपुर में बढ़गी गर्मी, तापमान में 3 डिग्री तक उछाल की संभावना, छाए रहेंगे बादल, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Jabalpur Weather Today: जबलपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. हल्के बादलों और बढ़ते तापमान के बीच अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है. जिस वजह से जबलपुर में हल्के बादल सक्रिय रह सकते हैं . जबलपुर में आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबलपुर में बढ़गी गर्मी, तापमान में 3 डिग्री तक उछाल की संभावना, छाए रहेंगे बादल, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Jabalpur Weather Today: जबलपुर के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है. दिन के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ ही गर्मी भी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जो उत्तरी मध्यप्रदेश के कई शहरों पर असर डाल सकता है. वहीं शहर के आसपास सक्रिय उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. जबलपुर में आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में कई तरह के सिस्टम एक्टिव होने की वजह से दिन के वक्त हल्का बदलाव हो रहा है. दिन में हल्के बादल हैं, तो साथ में हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है. यह मध्य प्रदेश के कई शहरों भी असर दिखा सकता है. इन हालातों में उत्तरी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी होगी, तो वहीं जबलपुर में हल्के बादल सक्रिय रह सकते हैं. 

पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक एक्टिव
इसके अलावा वर्तमान में पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक एक्टिव हैं. एक ट्रफ मध्य प्रदेश से विदर्भ तक एक्टिव दिख रहा है, इससे भी मौसम थोड़ा बदला हुआ है.
शहर में शनिवार को हल्के बादलों के साथ अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया, यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा. जबलपुर के आसपास अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हैं. अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीमारियों का खतरा बढ़ा
बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) और मौसमी बीमारियों का खतरा हढ़ सकता है. इसके लिए पार्यप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन शुरू करना चाहिए.
 
ये भी पढ़ें: MP में मार्च में पड़ेगी भीषण गर्मी, पहले हफ्ते बारिश, फिर सूरज दिखाएगा अपने कड़े तेवर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jabalpur Weather Todayjabalpur news

Trending news

Jabalpur Weather Today
जबलपुर में बढ़गी गर्मी, तापमान में 3 डिग्री तक उछाल की संभावना, छाए रहेंगे बादल...
mp news
MP में 4 साल में 56,128 सुसाइड, 14% मामलों में डिप्रेशन जिम्मेदार,आंकड़ों ने चौंकाया
LPG Cylender Pirce hike
होली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, फिर महंगा हुआ LPG सिलेंडर, देखें MP में कितने बढ़
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ेगी गर्मी, पढ़ें अपडेट
mp news
MP में टला बस संकट: 2 मार्च को नहीं होगी हड़ताल, सीएम के साथ बैठक रही सफल
indore news
इजराइल-ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायक, पोस्ट कर कही ये बात
MP Sagar News
'त्योहार के समय हड़ताल उचित नहीं..', बस ऑपरेटर्स की चेतावनी पर परिवहन मंत्री का बयान
Chhindwara News
व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में कहीं आप न बन जाए अपराधी, इस खबर से लें सबक!
Latest Ujjain News
प्रेमिका के जीजा के घर युवक ने खुद को मारी गोली, CCTV में कैद आखिरी पल
mp holi
एमपी में होली पर अनोखी परंपरा! भाई-दूज के लिए सजने लगीं शक्कर की मालाएं, जानिए क्यों