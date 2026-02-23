Jabalpur Weather Update: जबलपुर में बढ़ने लगा दिन का पारा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, जानें आने वाले 24 घंटों का हाल

Jabalpur Weather Today: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जलबपुर में आज का मौसम पूरी तरह साफ और सुहावना बना हुआ है. बीते कुछ दिनों से महसूस की जा रही ठंड के बाद अब शहर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रह है. सुबह से ही आसमान साफ है और हल्की सुनहरी धूप ने लोगों को राहत भरा एहसास कराया.

पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से बढ़ी ठंड में आज कमी आई है. जिसके बाद बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी रौनक बढ़ी है. साफ मौसम होने के चलते लोगों ने मॉर्निंग वॉक और अन्य गतिविधियों का आनंद लिया. मौसम में आए इस बदलाव से दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है. फिलहाल शहर में मौसम के इसी तरह साफ बने रहने की संभावनी जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल आंधी या तेज बारिश के कोई संकेत नहीं हैं. आने वाले 24 घंटों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

आज का तापमान

जबलपुर में आज न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. जबलपुर में दिन के समय तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में इसके 18.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.

रात में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज

शाम होते ही तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी और रात का आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मी है. ठंडी हवाओं का असर कम होने से रातों में अब कड़ाके की ठंड जाती हुई दिखाई दे रही है.

विशेषज्ञों की सलाह

शहर में दिन में धूप होने से पारा चढ़ रहा है, जबकि रातें अभी भी ठंडी हैं. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि तापमान में इस अचानक आए बदलाव से सर्दी-जुकाम और वायरल का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लोग दिन में भरपूर पानी पिएं और सुबह-शाम के वक्त ठंडी हवाओं से बचने के लिए हल्के गर्म कपड़ो का इस्तेमाल जारी रखें. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

