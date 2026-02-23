Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3119840
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

Jabalpur Weather Update: जबलपुर में बढ़ने लगा दिन का पारा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, जानें आने वाले 24 घंटों का हाल

Jabalpur Weather Today: जबलपुर में आज मौसम साफ रहा. जिससे पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बढ़ी ठंड में कमी आई है और धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल शहर में सुबह-शाम हल्की ठंड बरकरार रहेगी. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Jabalpur Weather Today: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जलबपुर में आज का मौसम पूरी तरह साफ और सुहावना बना हुआ है. बीते कुछ दिनों से महसूस की जा रही ठंड के बाद अब शहर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रह है. सुबह से ही आसमान साफ है और हल्की सुनहरी धूप ने लोगों को राहत भरा एहसास कराया. 

पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से बढ़ी ठंड में आज कमी आई है. जिसके बाद बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी रौनक बढ़ी है. साफ मौसम होने के चलते लोगों ने मॉर्निंग वॉक और अन्य गतिविधियों का आनंद लिया. मौसम में आए इस बदलाव से दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है. फिलहाल शहर में मौसम के इसी तरह साफ बने रहने की संभावनी जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल आंधी या तेज बारिश के कोई संकेत नहीं हैं. आने वाले 24 घंटों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

आज का तापमान 
जबलपुर में आज न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. जबलपुर में दिन के समय तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में इसके 18.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

रात में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज
शाम होते ही तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी और रात का आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मी है. ठंडी हवाओं का असर कम होने से रातों में अब कड़ाके की ठंड जाती हुई दिखाई दे रही है.

विशेषज्ञों की सलाह 
शहर में दिन में धूप होने से पारा चढ़ रहा है, जबकि रातें अभी भी ठंडी हैं.  विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि तापमान में इस अचानक आए बदलाव से सर्दी-जुकाम और वायरल का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लोग दिन में भरपूर पानी पिएं और सुबह-शाम के वक्त ठंडी हवाओं से बचने के लिए हल्के गर्म कपड़ो का इस्तेमाल जारी रखें.  विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: MP Weather Update: अचानक बदला मौसम, सीधी-सिंगरौली समेत 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कड़केगी बिजली

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jabalpur weather updatejabalpur news

Trending news

shahdol news
लेडी नशा तस्कर का 'गेम ओवर', पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
jabalpur weather update
जबलपुर में बढ़ने लगा दिन का पारा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, कैसा रहेगा मौसम का हाल
bhopal news
थप्पड़ का खूनी हिसाब! छात्र को 30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू, 2 उंगलियां कटीं
Guest teachers news
MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, चूक हुई तो जाएगी नौकरी...
Vulture
₹2 की गोली और 4 करोड़ गिद्धों का अंत! कैसे एक दवा ने गिद्धों को बनाया लुप्तप्राय?
mp police recruitment
MP पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए मैदान में उतरेंगे अभ्यर्थी, ये दस्तावेज लाना अनिवार्य
indore news
इंदौर मेट्रो का विस्तार: अब 6 नहीं, 17 किलोमीटर तक दौड़ेगी ट्रेन, सफर होगा आसान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश, कार्यवाही कल तक स्थगित
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें
Dhamtari news
पकड़ी गई एक्टिंग...खुद को CID अफसर बताकर लोगों पर झाड़ता था रौब, पुलिस ने सिखाया सबक