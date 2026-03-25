यात्रियों की मांग पर रेलवे का तोहफा, जबलपुर सहित इन स्टेशनों से गुजरेगी समर स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल और रूट

Summer Special Train: यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की निर्णय लिया है. इसी क्रम पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत अतिरिक्त विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी. यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे 21 अप्रैल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस और समस्तीपुर जंक्शन के बाच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करेगा. यह ट्रेन 16 जुलाई तक दोनों दिशाओं में कुल 13-13 फेरे लगाएगी.

देखें ट्रेन का शेड्यूल

ट्रेन नंबर 01043 (LTT–समस्तीपुर जंक्शन) 21 अप्रैल से 14 जुलाई तक हर मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12:15 बजे चलेगी और बुधवार रात 11:45 बजे समस्तीपुर जंक्शन पहुंचेगी. यह साप्ताहिक ट्रेन इटारसी स्टेशन पर रात 11:45 बजे, जबलपुर स्टेशन पर सुबह 3:10 बजे और सतना स्टेशन पर सुबह 5:50 बजे पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 01044 (समस्तीपुर जंक्शन–LTT) 23 अप्रैल से 16 जुलाई तक हर गुरुवार को समस्तीपुर जंक्शन से सुबह 3:00 बजे रवाना होगी और शुक्रवार शाम 4:25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी. यह साप्ताहिक ट्रेन सतना स्टेशन पर शाम 5:40 बजे, जबलपुर स्टेशन पर रात 10:15 बजे और इटारसी स्टेशन पर सुबह 2:00 बजे पहुंचेगी. इन ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 1 AC फर्स्ट क्लास, 3 AC सेकंड क्लास, 15 AC थर्ड क्लास, 1 बफे पेंट्री कार और 2 जेनरेटर कोच शामिल हैं.

यहां ठहरेगी ट्रेन

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दोनों दिशाओं में यह ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन, सोनपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रुकेगी. यात्री इस समर स्पेशल ट्रेन के ठहरावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टेशन, NTES, Rail Madad (139) या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.

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