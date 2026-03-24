Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3152571
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

MP हाईकोर्ट से सोम डिस्टलरीज को तगड़ा झटका, आबकारी टेंडर प्रक्रिया से हुई बाहर, 8 लाइसेंस निरस्त; जानें क्या है पूरा विवाद

MP High Court Decision:मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टलरीज को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि शराब व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है. जस्टिस  विवेक अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन करने पर लाइसेंस का निलंबन या रद्द किया जानी पूरी तरह वैध है.  

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP हाईकोर्ट से सोम डिस्टलरीज को तगड़ा झटका, आबकारी टेंडर प्रक्रिया से हुई बाहर, 8 लाइसेंस निरस्त; जानें क्या है पूरा विवाद

MP High Court Decision: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सोम डिस्टलरीज को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सभी पक्षों के दलील सुनने के बाद लाइसेंस निलंबन को लेकर सुरक्षित रखे फैसले में मंगलवार को सख्त फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने अपने 32 पन्नों के फैसले में साफ तौर पर कहा है कि शराब का व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जाना पूरी तरह वैध है.

मामला Som Distilleries Pvt. Ltd. और Som Distilleries and Breweries Pvt. Ltd. से जुड़ा है, जिनके कुल 8 लाइसेंस एक्साइज विभाग ने 4 फरवरी 2026 के आदेश से सस्पेंड कर दिए थे. यह कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के आधार पर की गई थी, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन का गंभीर आरोप सामने आया था.

सोम डिस्टलरीज ने कार्रवाई को बताया अवैध
कंपनियों की ओर से दलील दी गई थी कि जिस शो-कॉज नोटिस के आधार पर कार्रवाई की गई, वह 2023-24 की अवधि से संबंधित था, जबकि उस समय के लाइसेंस 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुके थे. ऐसे में नोटिस स्वतः खत्म हो जाना चाहिए था. इसके अलावा, कंपनियों को 2024-25 और 2025-26 के लिए नए लाइसेंस जारी किए गए थे, इसलिए पुराने नोटिस के आधार पर नए लाइसेंस सस्पेंड करना कानून के खिलाफ बताया गया. यह भी तर्क दिया गया कि संबंधित आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे शो-कॉज नोटिस का आधार ही खत्म हो गया. एक और अहम दलील यह थी कि एक साथ 8 लाइसेंस सस्पेंड करना “प्राकृतिक न्याय” के सिद्धांतों के खिलाफ और अनुपातहीन है.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकार के वकील ने किया तर्कों का कड़ा विरोध
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने इन सभी तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक्साइज एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से कार्रवाई का अधिकार है और लाइसेंसधारी को नियमों का पालन करना अनिवार्य है. सरकार ने यह भी कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण और शर्तों के अधीन है. यदि लाइसेंसधारी धोखाधड़ी या नियम उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना कानूनन सही है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शो-कॉज नोटिस केवल एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होता. यदि किसी लाइसेंसधारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, तो उन पर बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण अपने आप नहीं होता, बल्कि यह इस शर्त पर निर्भर करता है कि लाइसेंसधारी ने नियमों और शर्तों का पालन किया है या नहीं. ऐसे में पुराने उल्लंघन नए लाइसेंस को भी प्रभावित कर सकते हैं.

धोखाधड़ी पर कोर्ट सख्त
कोर्ट ने साफ कहा कि धोखाधड़ी किसी भी कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर देती है. चाहे फायदा उठाने के लिए किया गया हो या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों ही स्थितियों में यह गंभीर अपराध है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक बार धोखाधड़ी साबित हो जाए, तो उसके बाद की सभी दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं.

'8 लाइसेंस एक साथ सस्पेंड करना अनुचित है'
याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि 8 लाइसेंस एक साथ सस्पेंड करना अनुचित है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट के अनुसार, जब उल्लंघन गंभीर हो और डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, बॉटलिंग जैसी गतिविधियों से जुड़ा हो तो इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई करना उचित है. कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई “प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट” पर खरी उतरती है और इसमें कोई मनमानी नहीं है. सोमवार को सुरक्षित रखा फैसला मंगलवार को सुनाते हुए जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक्साइज कमिश्नर द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है.

ये भी पढ़ें: MP के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गर्मी की छुट्टियों में घर जाना होगा आसान! 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में हुआ बदलाव, जानें रूट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

TAGS

MP High courtsom distilleries

Trending news

Mohan Yadav
बर्थडे से पहले मोहन यादव ने दतिया को दी बड़ी सौगात, बोले- ऐसा लगा जन्मदिन मना लिया
Bhopal division
गर्मी की छुट्टियों में घर जाना होगा आसान! 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में हुआ बदलाव...
basmati rice
ईरान युद्ध से MP को भारी नुकसान, ठप पड़ा ये कारोबार; आधा माल जाता है पश्चिम एशिया
jabalpur news
बंधक बनाया, चप्पलों से पीटा, निर्वस्त्र किया; जबलपुर में युवक के साथ बर्बरता
Indore News Hindi
जिस नदी से निकाला कचरा वापस उसी में डाला, निगम कर्मियों के इस कारनामे पर उड़ा मजाक
bhopal news hindi
सड़कों पर उतरी आल इंडियन मुस्लिम कमेटी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग
maihar news
मैहर में चलती बस में शर्मनाक घटना, ठरकी प्रोफेसर ने महिला के साथ की गंदी हरकत
sagar news hindi
मन्नत पूरी हुई तो भक्त ने शरीर को बना लिया 'खेत', सीने पर स्थापित कराए जवारे
gwalior news
साइबर ठगी का ऐसा तरीका...रात में फोन बंद, सुबह खाते से लाखों रुपये गायब
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी