MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 अप्रैल तक मांगा जवाब, 16 से अंतिम सुनवाई

MP OBC Reservation Case: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को 2 अप्रैल तक अपने जवाब और संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होगी. इससे पहले, सभी पक्षों को 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों को भी उसी तारीख पर सूचीबद्ध करें.

मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गईं. ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका के अधिवक्ता अदितिया संघी ने कोर्ट को बताया की याचिका क्रमांक 5901/2019 लीड पिटीशन हैं, जिसमे हाईकोर्ट ने पिछली कई सुनवाई करके पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19/03/2019 को लागू किया गया हैं. तब मध्य प्रदेश शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर (वरिष्ठ अधिवक्ता ) एवं विनायक शाह और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरुण ठाकुर ने कोर्ट को बताया की, उक्त याचिका को लीड पिटीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योकि याचिका क्रमांक 5901/2019 में ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश दिनांक 08/03/2019 को चुनौती दी गई हैं, जो समाप्त हो चूका हैं. जिसके बाद दिनांक 14/07/2019 को विधानसभा द्वारा विधिवत कानून बन चुका है. जिस पर कोई स्टे नहीं हैं. इसलिए उक्त याचिका सारहीन हो चुकी जिसे निरस्त किया जाए. कोर्ट को अवगत कराया गया की उक्त याचिका के चारो याचिकाकर्त्ता MBBS और MD की डिग्री लेकर अपने स्वयं के अस्पताल संचालित कर रहे एवं याचिका क्रमांक 5901/2019 को जनहित याचिका के तौर पर ग्राह नहीं किया जा सकता.

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16 अप्रैल से शुरू होगी अंतिम सुनवाई

विशेष अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया की सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन की ओर से ऐतिहासिक अभिलेख दाखिल किया गया हैं, वो अभिलेख हाईकोर्ट के समक्ष सूचिवद्ध याचिकाओं में सलंगन नहीं हैं, तब हाईकोर्ट ने कहा की आपके पास उपलब्ध हैं, तो उसे डिजिटल फार्म में दाखिल कर दो. सुनवाई के दौरान कंसीडर किया जाएगा. मुख्य न्यायधीश द्वारा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देशित किया की ओबीसी आरक्षण के समस्त मामले दिनांक 2-04-2026 को एक साथ सूचिबद्ध किए जाए. खंडपीठ द्वारा सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि जिसे जो भी दस्तावेज आदि दाखिल करना हो 15 अप्रैल के पूर्व दाखिल किए जाए और मामलों की 15 अप्रैल से नियमित सुनवाई की जाकर 2 माह के अंदर डिसाइड किए जाएगे.

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