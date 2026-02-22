Advertisement
जबलपुर की सड़कों पर खौफनाक मंजर! भंवरताल से सिंधिया पार्क तक बेकाबू SUV ने मचाया उत्पात, 2 पुलिसकर्मी सहित 6 को रौंदा

Jabalpur Hit and Run Case: जबलपुर में नशे में धुत एक रईसजादे ने अपनी MG हेक्टर कार से कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए हैं. टक्कर मारने के बाद कार दीवार से टकरा गई, जिससे भंवरताल से लेकर सिंधिया पार्क तक अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:29 PM IST
Jabalpur Hit and Run Case: जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने जमकर उत्पात मचाया. इनकम टैक्स चौराहे के पास बेलगाम गति से दौड़ रही एमजी हेक्टर कार ने पहले भंवरताल पार्क और रसल चौक इलाके में अफरा-तफरी मचाई. इसके बाद कार इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंची, जहां उसने तीन कार और चार दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए सिंधिया पार्क की दीवार से जा टकराया.

इस हादसे में दो पुलिसकर्मियों सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद ओमती थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इलाके में लगे आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने कार चालक को पकड़ा
घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़ लिया. उसकी पहचान अनुराग सोनी के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और एक्सीडेंट में उसे चोटें आईं हैं.  उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है.

कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हुई घटना
लोगों का कहना है कि, कार बहुत तेज स्पीड में थी और कंट्रोल से बाहर होकर कई गाड़ियों से टकरा गई. खबर है कि पूरी घटना कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारने से पहले तीन अन्य कारों को भी जोरदार टक्कर मारी थी. टक्कर के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

