Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127590
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजबलपुर

तेज धूप के बीच छाए बादल, अगले 72 घंटों में बदलेगा जबलपुर के मौसम का मिजाज, बारिश का अलर्ट जारी

Jabalpur Weather Update: जबलपुर में फिलहाल तेज धूप के बीच बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने से अगले 72 घंटों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेज धूप के बीच छाए बादल, अगले 72 घंटों में बदलेगा जबलपुर के मौसम का मिजाज, बारिश का अलर्ट जारी

Jabalpur Weather Update:  मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ना शुरू दी है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी से लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.  हालांकि जबलपुर शहर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बादलों की वजह से तेज धूप का असर कुछ कम महसूस हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से अगले 72 घंटों में जबलपुर समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है.
 
जबलपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. जबलपुर में दिन के समय तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में इसके 19 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. वहीं रविवार को भी दिनभर धूप और हल्के बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही. हवा में नमी रहने से दिन में हल्की गर्माहट रही, जबकी रात के समय हल्की ठंड का एहसास बना रहा. मौसम विभाग के मुताबिक 4 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा. धूप निकलेगी और हल्के बादल छाए रहेंगे. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ-ईस्ट अरब सागर और उससे सटे गुजरात कोस्ट पर बना हुआ है. इससे हवा में नमी आ रही है और हल्के बादल बन रहे हैं.

रात के तापमान में गिरावट की संभावना  
मौसम विभाग के अनुसार 4 मार्च के बाद मौसम बदल सकता है. रात का न्यूनतम तापमान एक या दो डिग्री गिर सकता है, क्योंकि आज रात एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की उम्मीद है.

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
फिलहाल तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. अभी न तो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज्यादा ठंड. मौसम मिला-जुला बना हुआ है. रविवार अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: MP में 72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट जारी! पढ़िए IMD का बिल्कुल नया अपडेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jabalpur Weather Todayjabalpur news

Trending news

Jabalpur Weather Today
तेज धूप के बीच छाए बादल,अगले 72 घंटों में बदलेगा जबलपुर के मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी
Mohan Yadav
53 घड़ियाल, 25 कछुए... CM मोहन यादव ने कूनो नदी में छोड़े
Holi 2026
2 या 3 मार्च MP में कब है होलिका दहन? भद्रा और ग्रहण के बढ़ाया कन्फ्यूजन, जानिए डेट
Mohan Yadav
होली-रमजान साथ-साथ... CM मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश
raipur news
हर 1.5 km पर पुलिस पेट्रोलिंग, गली-मोहल्लों तक पैनी नजर, होली को लेकर हाई अलर्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बड़वानी में कृषि कैबिनेट की बैठक, होली के साथ गर्मी की आहट, पढ़ें अपडेट्स
agriculture cabinet meeting
CM करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक, होली से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात...
bhopal news
भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, कई ग्रुप में बांटे गए ठेके
Holika Dahan
MP का वो शहर जहां बंदूक की गोली से जलती है होलिका, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
Barwani News
बड़वानी कैबिनेट से पहले बड़ा फेरबदल, झाबुआ के '3D फेम' IPS पद्म विलोचन बने नए SP