विक्टोरिया अस्पताल का ICU वार्ड बना चूहों का अड्डा, वीडियो हुआ वायरल, मरीज के परिजनों में रोष

Rats at Victoria Hospital: मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए है. जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक, जिला अस्पताल विक्टोरिया के आईसीयू वार्ड में चूहों के आतंक देखने को मिला है. चूहों के आतंक का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. वहीं में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चूहे खुलेआम मरीजों के बेड के नीचे और आसपास घूम रहे हैं.

चूहों के आतंक का वीडियो सामने सामने आया है, यहां पर आईसीयू वार्ड में चूहे दिखाई दे रहे हैं जो कि मरीज के बेड के आसपास घूम रहे हैं. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. समाजवादी पार्टी के नेता आशीष मिश्रा ने यह वीडियो वायरल किया है. उनका आरोप है कि जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही की जा रही है और जिस तरह से चूहे यहां पर देखे जा रहे हैं वह मरीज के लिए कहीं ना कहीं खतरे का सबब है.

स्वास्थ्य अधिकारी ने दी सफाई

वहीं मामले में विक्टोरिया अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि यह गंभीर मामला है उन्होंने तर्क दिया है कि पुरानी बिल्डिंग को यहां से हटाया जा रहा है. पुरानी बिल्डिंग की शिफ्टिंग का काम चलने के कारण चूहे यहां आ जाते हैं. स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि इस मामले को लेकर कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले को गंभीरता से लेने की कही बात

साथ ही आईसीयू वार्ड में नर्स और वार्ड बॉय की संख्या भी बढ़ा दी है. साथ ही पेस्ट कंट्रोल वालों को भी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है. स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उसे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी.

मरीज के परिजनों का आरोप

इस मामले में मरीज के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि वार्ड में चूहों की मौजूदगी को लेकर ड्यूटी पर तैनात

कर्मचारी को जानकारी दी थी. लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की.



ये भी पढ़ें : CM मोहन यादव ने अमित शाह से की मुलाकात, MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कई मंत्रियों पर गिरी सकती है गाज!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!