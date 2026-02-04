सिर्फ ये एक फॉर्म भरें और करें फ्री में रामेश्वरम-मदुरई तीर्थ यात्रा! जबलपुर से चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, जानें कैसे करें आवेदन

Tirth Yatra Special Train: जबलपुर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है. जिन बुजुर्गों कि इच्छा रामेश्वरम और मदुरई तीर्थ यात्रा पर जाने की थी उनके लिए सरकार ने निशुल्क तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जबलपुर से 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए 279 सीटें आरक्षित हैं. इस विशेष यात्रा के लिए इच्छुक बुजुर्ग 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.

कलेक्टर कार्यालय की धर्मस्व शाखा के अनुसार रामेश्वरम मदुरई की तीर्थ यात्रा 19 फरवरी को जबलपुर से स्पेशल ट्रेन के जरिए शुरू होगी. इस ट्रेन में जबलपुर के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए 279 सीटें आरक्षित रखी गई हैं. यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को शासन की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी. तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्गों को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में आवेदन जमा करना होगा.

इन जगहों पर जमा कर सकते हैं आवेदन

तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को तय समय तक आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज लगाना जरूरी है. इसके अलावा आधार कार्ड की फोटो कॉपी, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ जमा करना होगा. आवेदन 5 फरवरी तक अपने नजदीकी तहसील कार्यालय रांझी, गोरखपुर, अधारताल कार्यालय या नगर पालिका-नगर पंचायत कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं.

क्या हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन

बता दें की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक खास योजना है. जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है. इस योजना का मकसद उन बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शनका अवसर देना है, जो आर्थिक कारणों से यात्रा नहीं कर पाते.

