होली पर घर जाना हुआ आसान! जबलपुर से अयोध्या और दिल्ली के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें गाड़ियों का पूरा शेड्यूल

Trains From Jabalpur: होली को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफ दिया है. पश्चिम मध्य रेलवे ने अयोध्या और दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस फैसले से त्योहार पर घर लौटने वाले,धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों और रेगुलर ट्रेनों में कन्फर्म सीट पाने के लिए संघर्ष कर रहे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.
Trending Photos
Trains From Jabalpur: रंगों के महापर्व होली के मद्देनजर रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है. इन ट्रेनों से न केवल घर लौटकर होली मनाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन और रंगोत्सव का आनंद लेने वाले लोग भी आराम से यात्रा कर सकेंगे.
जानकारी के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे ने अयोध्या और दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. दोनों ट्रेनें जबलपुर से संचालित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को सीधी और आसान सेवा मिल सके. अयोध्या धाम और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के लिए दो-दो ट्रिप होंगी. ये 2 से 11 मार्च के बीच हफ्ते में एक बार चलेंगी. दोनों ट्रेनों का शेड्यूल फाइनल हो गया है. सीट रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं. इस इलाके के बहुत से लोग दिल्ली और उसके आस-पास काम करते हैं और उनमें से बड़ी संख्या में लोग त्योहार पर घर लौटते हैं. इसके अलावा लोग होली पर मथुरा और काशी भी जाते हैं.
ये है स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल
ये भी पढ़ें: 44 घंटे तक लगातार खुला रहेगा बाबा महाकाल का दरबार, जाने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान और दर्शन की व्यवस्थाएं
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!