जबलपुर

होली पर घर जाना हुआ आसान! जबलपुर से अयोध्या और दिल्ली के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें गाड़ियों का पूरा शेड्यूल

Trains From Jabalpur: होली को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफ दिया है.  पश्चिम मध्य रेलवे ने अयोध्या और दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस फैसले से त्योहार पर घर लौटने वाले,धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों और रेगुलर ट्रेनों में कन्फर्म सीट पाने के लिए संघर्ष कर रहे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:12 PM IST
Trending Photos

होली पर घर जाना हुआ आसान! जबलपुर से अयोध्या और दिल्ली के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें गाड़ियों का पूरा शेड्यूल

Trains From Jabalpur: रंगों के महापर्व होली के मद्देनजर रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है. इन ट्रेनों से न केवल घर लौटकर होली मनाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन और रंगोत्सव का आनंद लेने वाले लोग भी आराम से यात्रा कर सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे ने अयोध्या और दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. दोनों ट्रेनें जबलपुर से संचालित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को सीधी और आसान सेवा मिल सके. अयोध्या धाम और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के लिए दो-दो ट्रिप होंगी. ये 2 से 11 मार्च के बीच हफ्ते में एक बार चलेंगी. दोनों ट्रेनों का शेड्यूल फाइनल हो गया है. सीट रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं. इस इलाके के बहुत से लोग दिल्ली और उसके आस-पास काम करते हैं और उनमें से बड़ी संख्या में लोग त्योहार पर घर लौटते हैं. इसके अलावा लोग होली पर मथुरा और काशी भी जाते हैं.

ये है स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल 

  • ट्रेन नंबर 01705 जबलपुर जंक्शन से 3 और 10 मार्च को शाम 7:40 बजे निकलेगी. यह प्रयागराज छिवकी पर सुबह 2:15 बजे, वाराणसी पर सुबह 7:05 बजे और अयोध्या धाम जंक्शन पर सुबह 11:25 बजे पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन नंबर 01706 अयोध्या से 4 और 11 मार्च को दोपहर 1:30 बजे निकलेगी, वाराणसी और प्रयागराज छिवकी होते हुए अगले दिन सुबह 6:45 बजे जबलपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन सिहोरा रोड, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, मानिकपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र और मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी.
  • दिल्ली के लिए होली स्पेशल ट्रेन कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और कोशी कला रूट से चलेगी. ट्रेन नंबर 01701 जबलपुर से 2 और 9 मार्च को रात 8:20 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01702 हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 3 और 10 मार्च को दोपहर 3:45 बजे चलेगी और मथुरा होते हुए अगले दिन सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी. 
  • इसके अलावा रीवा, भोपाल और दानापुर रूट पर भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. ट्रेन नंबर 02192-02191 रीवा-रानी कमलापति-रीवा सुपरफास्ट स्पेशल 28 फरवरी को चलेगी. 02186-02185 यह ट्रेन 2 और 3 मार्च को चलेगी. 01704-01703 भोपाल-रीवा-भोपाल स्पेशल 5 मार्च को दोनों तरफ से चलेगी. जबकि 09821 सोगरिया-दानापुर 28 फरवरी और 7 मार्च को और 09822 दानापुर-सोगरिया 2 और 9 मार्च को चलेगी. 01667 रानी कमलापति-दानापुर 27 फरवरी और 2 मार्च को और 01668 दानापुर-रानी कमलापति 28 फरवरी और 3 मार्च को चलेगी.

ये भी पढ़ें:  44 घंटे तक लगातार खुला रहेगा बाबा महाकाल का दरबार, जाने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान और दर्शन की व्यवस्थाएं

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

