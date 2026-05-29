Twisha Death Case: गिरिबाला सिंह और समर्थ की कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड मंजूर, अब सुलझेगी ट्विशा की गुत्थी?

Twisha Death Case Update: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को आज कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान CBI की ओर से दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी. आरोप पक्ष के वकील ने रिमांड का विरोध नहीं किया. इसके बाद जज शोभना भलावे ने रिमांड को मंजूरी दे दी. अब सीबीआई मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाने में के लिए दोनों से गहन पूछताछ करेगी. दोनों की अब 2 जून दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

बता दें कि, ट्विशा के पति समर्थ सिंह पहले से ही सात दिन की CBI रिमांड पर थे. शुक्रवार को समर्थ की रिमांड खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया.सूत्रों के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान CBI दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी. यह भी पूछा जाएगा कि फरार रहने के दौरान समर्थ ने अपना समय कहां और किसके साथ बिताया. जांच के लिए 'टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन' तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. CBI ट्विशा के आखिरी पलों का एक वर्चुअल री-क्रिएशन तैयार कर रही है, ताकि घटना से पहले और बाद में हुई हर गतिविधि को मिनट-दर-मिनट समझा जा सके.

कल हुई थी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी

बता दें कि, बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की थी. हाई कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि मामले की गंभीरता, सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए, गिरिबाला सिंह को राहत देना उचित नहीं समझा गया. जिसके बाद गुरुवार को CBI की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, जहां करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया किया गया था. इसके साथ ही CBI ने गिरिबाला सिंह की घर की छत पर हाई-इंटेंसिटी वाले 3D कैमरे लगाए, ताकि पूरे परिसर की 360-डिग्री रिकॉर्डिंग की जा सके.

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ट्विशा की 12 मई को हुई थी मौत

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. उसके ससुराल वालों का दावा है कि यह आत्महत्या थी, जबकि उसके मायके वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को AIIMS दिल्ली की एक टीम ने AIIMS भोपाल में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया. इसके बाद उसी शाम भदभदा श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उसके भाई मेजर हर्षित शर्मा ने चिता को मुखाग्नि दी.

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