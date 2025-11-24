गुपचुप का स्वाद बना आफत, यहां एक साथ 34 लोग बीमार, गोलगप्पे वाले की तलाश जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के बरगवां गांव में साप्ताहिक बाजार में गुपचुप (गोलगप्पे) खाना 34 लोगों के लिए मुसीबत बन गया. शनिवार शाम को बाजार में गुपचुप खाने के बाद देर शाम और रात में एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें उल्टी और दस्त की शिकायतें सामने आईं. प्रभावित होने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है.

एक साथ 34 लोग बीमार

दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले के बरगवां गांव में साप्ताहिक बाजार से गुपचुप खाने के बाद 34 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. बीमारों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 2–3 की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें सीएचसी अकलतरा में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और सीएमएचओ ने मौके पर पहुंचकर उपचार एवं व्यवस्था की जांच की. सभी मरीजों की हालत फिलहाल नियंत्रण में है. प्राथमिक जांच में पता चला कि सभी ने एक ही गुपचुप ठेले से खाया था. अब ठेला संचालक की तलाश की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग कारणों की जांच में जुटा है.

पूरे इलाके में फैली दहशत

बड़े पैमाने पर फ़ूड पॉइज़निंग की जानकारी मिलने पर पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तुरंत हालात का मुआयना करने के लिए गांव पहुंचे. उन्होंने कन्फ़र्म किया कि फ़ूड पॉइज़निंग से कुल 34 लोग प्रभावित हुए थे. इनमें से दो मरीज़ों को गंभीर हालत की वजह से अकलतरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी का गांव में ही इलाज चल रहा. मुआयने के दौरान डॉक्टर ने मरीज़ों की स्क्रीनिंग प्रोसेस, इलाज के इंतज़ाम, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ़ की तैनाती के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की. फिलहाल गुप चुप वाले की तलाश की जा रही है.

