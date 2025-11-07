जिस पर किया सबसे ज्यादा भरोसा उसने दिया धोखा, पेट्रोल पंप पर कैसे हुआ 6800000 लाख का गवन

Janjgir Champa News: अक्सर हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कई बार वह ऐसा भरोसा तोड़ता है कि इंसान यकीन नहीं कर पाता है. छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. सारागांव थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया के पेट्रोल पंप से 68 लाख रुपए के गबन का खुलासा हो गया है. पंप प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले मैनेजर नीरज कुमार साहू ने ही यह रकम हड़प ली थी, इस साजिश में उसके पिता लोचन प्रसाद साहू और भाई धीरज साहू की भी भूमिका सामने आई है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार भी किया गया है.

भरोसे का उठाया फायदा

बताया जा रहा है कि नीरज कुमार साहू साल 2022 से ही गगन जयपुरिया के पेट्रोल पंप में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, वह मेहनती और ईमानदार दिखता था, ऐसे में गगन ने पंप के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उसे ही सौंप रखी थी. बिक्री से लेकर बैंक में रकम जमा करने तक का सारा काम वहीं देखता था, लेकिन धीरे-धीरे नीरज की नीयत बदल गई, उसने पेट्रोल बिक्री और अन्य लेनदेन की राशि बैंक में जमा करने की बजाय अपने पिता और भाई के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि नीरज ने इस रकम का इस्तेमाल जुआ और सट्टा खेलने में भी करता था.

9 महीने में 68 लाख का गवन

जनवरी से सितंबर 2025 के बीच यानि 9 महीने में ही उसने 68 लाख रुपए का गबन किया था, इसके बाद वह अचानक से काम छोड़कर फरार हो गया. ऐसे में जब पंप संचालक को इसका पता चला तो उसने खातों का मिलान किया तो गबन की पुष्टि हो गई, जिसके बाद बम्हनीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया. शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी, टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कई मोबाइल नंबरों की जांच की और लगातार 40 दिनों तक ट्रैकिंग किया. अखिरकार गुरुवार को आरोपी रायपुर से रायगढ़ के बीच ट्रेन में सफर करते समय पकड़ा गया. पुलिस पूछताछ में नीरज ने गबन की बात कबूल की है, उसने बताया कि उसने रकम का एक हिस्सा अपने पिता के खाते में जमा किया, भाई की ट्रैक्टर की किश्त भरी और करीब 50 हजार रुपए जुए में हार गया. फरारी के दौरान वह ट्रेन से अलग-अलग शहरों में घूमता रहा ताकि पकड़ में न आए.

वहीं पुलिस ने इस मामले में नीरज कुमार साहू के अलावा उसके भाई धीरज साहू और पिता लोचन प्रसाद साहू को भी गिरफ्तार किया है, तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

जांजगीर चांपा से जितेंद्र कंवर की रिपोर्ट

