Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3120373
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhजांजगीर चांपा

RTI के नाम पर ब्लैकमेलिंग! सैंकड़ों सरपंच-सचिवों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्रवाई की मांग

Janjgir Champa News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की सड़कों पर सैंकड़ों की संख्या में सरपंच और सचिव उतर आए हैं. जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने RTI के नाम पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Janjgir Champa RTI News
Janjgir Champa RTI News

Janjgir Champa RTI News: जांजगीर-चांपा जिले में जिला सरपंच सचिव संघ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिले के सभी विकासखंडों से सैकड़ों की संख्या में सरपंच और सचिव एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और नामजद आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की. संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लगातार बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन लगाते हैं. बाद में वही लोग राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर दंडित कराने की धमकी देते हैं.

आरोप है कि इस प्रक्रिया का उपयोग जनहित के बजाय दबाव बनाने और पैसे की मांग करने के लिए किया जा रहा है. सरपंच-सचिवों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में सहयोग करने के बजाय कुछ लोग अनावश्यक रूप से दस्तावेजों की मांग कर कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं. आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ कथित पत्रकारों के नाम सामने आए हैं, जिन पर सूचना के अधिकार का हवाला देकर डराने-धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया गया है. 

कार्रवाई की मांग की 
संघ ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पंचायत स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भयमुक्त होकर कार्य कर सकें. सरपंच-सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया है कि प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच की जाएगी और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः जितेंद्र कंवर, जांजगीर चांपा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

janjgir champa news

Trending news

janjgir champa news
RTI के नाम पर ब्लैकमेलिंग! सैंकड़ों सरपंच-सचिवों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा
Narmadapuram news
आप भी खाते हैं चाय के साथ ब्रेड-टोस्ट? सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़, बेकरी सील
Raisen News
रायसेन हलाली डैम में सीएम ने छोड़े पांच दुर्लभ गिद्ध, GPS टैग के साथ निगरानी शुरू
Bilaspur News
पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिली तालिबानी सजा, घंटों किया गया प्रताड़ित; जानिए मामला
Latest raipur News
DMF घोटाले केस में बड़ी कार्रवाई, रिटा. IAS गिरफ्तार, 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड
Rajnandgaon news
बैंक सुविधा के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण, प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम
chhattisgarh news
रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ के अब इन दो शहरों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
dhar news
MP HC में भोजशाला विवाद की ASI रिपोर्ट पेश, 2 सप्ताह में सुझाव देने का निर्देश
bhind news
आजादी के बाद भी ‘नागौर’ पर नहीं हुआ गौर! पक्के रास्ते के लिए तरस रहे लोग
mp electricity news
गर्मियों में AC-कूलर चलाना पड़ेगा महंगा! एमपी में बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी