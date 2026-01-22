छत्तीसगढ़ में गूंजी सनातन परंपरा, वैदिक विधि से 210 परिवारों की घर वापसी, जानिए पूरा मामला

Janjgir Champa Hindu Sammelan: जांजगीर-चांपा के चांपा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में वैदिक विधि-विधान से 210 परिवारों की घर वापसी कराई गई. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में आयोजन किया गया. जहां सनातन परंपरा, जागरूकता और धर्मांतरण रोकने पर जोर दिया गया.
Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले के चांपा नगर में गुरुवार को भालेराव मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में सनातन परंपरा और वैदिक विधि-विधान की झलक साफ नजर आई. इस दौरान अलग-अलग कारणों से धर्म से भटके 210 परिवारों की विधिवत घर वापसी कराई गई. मंत्रोच्चार, हवन-पूजन और रुद्राक्ष पूजन के बीच परिवारों ने फिर से सनातन धर्म को अपनाया. पूरे आयोजन स्थल पर धार्मिक माहौल और श्रद्धा का वातावरण बना रहा.
घर वापसी कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने किया. उन्होंने परंपरा के अनुसार, परिवारों के पैर धोकर, तिलक लगाकर और धार्मिक ग्रंथ भेंट कर उनका स्वागत किया. इस मौके पर कहा गया कि घर वापसी की परंपरा की शुरुआत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने की थी, जिसे अब उनके छोटे युवराज पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और आयोजन को ऐतिहासिक बताया गया.
लालच में आकर धर्म न बदलें
वहीं सम्मेलन में पीएस त्रिपाठी (ज्योतिष रत्न), राकेश उपाध्याय सहित महाकाली आश्रम पंचदश नाम गुरु दत्त अखाड़ा के उपाध्यक्ष स्वामी सुरेंद्र नाथ, मंजूषा पाटले समेत कई साधु-संत और सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारी शामिल हुए. वक्ताओं ने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व पर बात रखी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी लालच या बहकावे में आकर अपना धर्म न बदलें और अपनी परंपराओं से जुड़े रहें.
देश में धर्म परिवर्तन बढ़ रहा
प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि देश में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां बढ़ रही हैं. पहले डर दिखाकर और अब प्रार्थना सभाओं के जरिए लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर राज्य सरकार से कड़े कानून को लेकर चर्चा हुई है और आने वाले सत्र में सख्त प्रावधान लागू हो सकते हैं. घर वापसी करने वाले परिवारों ने संकल्प लिया कि वे आगे किसी बहकावे में नहीं आएंगे और सनातन मार्ग पर चलेंगे.
रिपोर्टः जितेंद्र कंवर, जांजगीर चांपा
