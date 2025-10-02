यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली

Janjgir Champa Ravan:आज 2 अक्टूबर को जहां देशभर में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, जहां कई फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा की यह खबर थोड़ी हैरान करने वाली है. जांजगीर-चांपा के चंडीपारा में रावणभाठा नाम का एक मैदान है, जहां आज से करीब 35 सालों से रावण सीना ताने राजा बनकर खड़ा है. सीमेंट और कंक्रीट से बनी 15 फीट ऊंची रावण की यह प्रतिमा कई दशकों से यहां की सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचा रही है.

रावण का राजा वाला रूप

भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां रावण दहन को अशुभ या कई समुदायों की भावनाओं के विरुद्ध बताया जाता है. हालांकि, रावणभाठा में तस्वीर थोड़ी अलग साबित होती है. यहां रावण दहन तो होता है, लेकिन स्थायी रूप में राजा के तौर पर खड़े रावण का नहीं. चंडीपारा के लोग बताते हैं कि रावणभाठा में स्थित रावण की प्रतिमा के निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय का सहयोग मिला है. कई दशकों से यही रावण यहां की शासकीय ज़मीन की रखवाली करता है.

चंडीपारा गांव से क्या संदर्भ है

चंडीपारा गांव में चंडी दाई की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है. मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यहां हर नवरात्रि में ज्योति कलश स्थापित की जाती है, जिसकी ज्योत गांव में अमन-चैन उत्पन्न करती है. यहां हर साल नवरात्रि के बाद दशहरा का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थायी रूप से बनी रावण प्रतिमा के बगल में रावण का पुतला बनाकर उसे दहन किया जाता है. इस दौरान सीमेंट से निर्मित रावण को रंग-रोगन करके फिर से नया जैसा किया जाता है.

मैदान पर होने लगे हैं कब्जे

स्थानीय लोग बताते हैं कि रावणभाठा नाम के इस मैदान में हर साल दशहरे के अवसर पर भव्य मेले का तो आयोजन होता है, लेकिन रावणभाठा का उद्देश्य समय के साथ पूरा होता नहीं दिख रहा है. बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी है और धीरे-धीरे ज़मीन पर कई लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है. रिपोर्ट: जितेंद्र कंवर, जंजगीर चंपा

