Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944840
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली

CG News: छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जहां रावण को राजा का स्वरूप दिया गया है. यहां रावण कई दशकों से सीना ताने गांव की सरकारी ज़मीनों की रक्षा करता दिखाई देता है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

janjgir champa ravan
janjgir champa ravan

Janjgir Champa Ravan:आज 2 अक्टूबर को जहां देशभर में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, जहां कई फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा की यह खबर थोड़ी हैरान करने वाली है. जांजगीर-चांपा के चंडीपारा में रावणभाठा नाम का एक मैदान है, जहां आज से करीब 35 सालों से रावण सीना ताने राजा बनकर खड़ा है. सीमेंट और कंक्रीट से बनी 15 फीट ऊंची रावण की यह प्रतिमा कई दशकों से यहां की सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचा रही है.

रावण का राजा वाला रूप
भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां रावण दहन को अशुभ या कई समुदायों की भावनाओं के विरुद्ध बताया जाता है. हालांकि, रावणभाठा में तस्वीर थोड़ी अलग साबित होती है. यहां रावण दहन तो होता है, लेकिन स्थायी रूप में राजा के तौर पर खड़े रावण का नहीं. चंडीपारा के लोग बताते हैं कि रावणभाठा में स्थित रावण की प्रतिमा के निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय का सहयोग मिला है. कई दशकों से यही रावण यहां की शासकीय ज़मीन की रखवाली करता है.

चंडीपारा गांव से क्या संदर्भ है
चंडीपारा गांव में चंडी दाई की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है. मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यहां हर नवरात्रि में ज्योति कलश स्थापित की जाती है, जिसकी ज्योत गांव में अमन-चैन उत्पन्न करती है. यहां हर साल नवरात्रि के बाद दशहरा का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थायी रूप से बनी रावण प्रतिमा के बगल में रावण का पुतला बनाकर उसे दहन किया जाता है. इस दौरान सीमेंट से निर्मित रावण को रंग-रोगन करके फिर से नया जैसा किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैदान पर होने लगे हैं कब्जे
स्थानीय लोग बताते हैं कि रावणभाठा नाम के इस मैदान में हर साल दशहरे के अवसर पर भव्य मेले का तो आयोजन होता है, लेकिन रावणभाठा का उद्देश्य समय के साथ पूरा होता नहीं दिख रहा है. बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी है और धीरे-धीरे ज़मीन पर कई लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है.  रिपोर्ट: जितेंद्र कंवर, जंजगीर चंपा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जंजगीर चंपा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Dussehra 2025

Trending news

Dussehra 2025
यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली
ravan dahan
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण दहन... PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो; जलेगा 71 फीट का पुतला
bhind news
एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल
Dussehra 2025
छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत
balod news
सालों पहले देखा गया जो सपना, वो छत्तीसगढ़ के इस जिले ने पूरा किया
chhatarpur news
'आई लव मोहम्मद' पर बाबा बागेश्वर की टिप्पणी, कड़े शब्दों में हिंदुओं को ही सुनाया
vijayadashami 2025
101 फीट का रावण का पुतला, रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?
MP Crime News
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव
crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
mp news
चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच
;