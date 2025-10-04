Advertisement
खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा कहीं और

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने तीन नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ₹1077 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है.

Chhattisgarh Open 3 New Government Medical Colleges: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्य के तीन नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ₹1077 करोड़ रुपये की विशाल राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. वित्त विभाग द्वारा यह मंजूरी दिए जाने के बाद अब इन कॉलेजों की स्थापना का कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा.ये तीनों नए मेडिकल कॉलेज राज्य के तीन महत्वपूर्ण जिलों जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में स्थापित किए जाने हैं.

यह भी पढ़ें: एक IAS अफसर, जो डॉक्टर भी हैं; डांस में अच्छे-अच्छों को देती हैं मात, खूबसूरती में नहीं हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम

 

छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने को मंज़ूरी दे दी है. वित्त विभाग ने कुल ₹1,077 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के लिए ₹357.25 करोड़, कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के लिए ₹357.25 करोड़ और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए ₹362.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इन नए कॉलेजों के खुलने से छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा. इसके अलावा, स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रशिक्षण मिलेगा और मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

यह भी पढ़ें: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को बड़ी राहत, स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

 

अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा कहीं और
इन नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय छात्रों को डॉक्टर बनने के बेहतर अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, इन कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की स्थापना से इन तीन जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उच्च-गुणवत्ता और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा निवेश है. सबसे खास बात यह है कि अब छात्रों को शिक्षा के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा.

