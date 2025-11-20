मां से बेटे ने मांगा नया फोन, नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा...गांव में मची अफरा-तफरी, हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

Young Man Climbs on Tower-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के सत्तिगुड़ी गांव में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक मोबाइल फोन न मिलने से नाराज होकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. करीब 30 से 35 फीट ऊंचाई वाले इस टावर पर युवक लगभग दो घंटे तक बैठा रहा और नीचे उतरने से साफ इनकार करता रहा. यह मामला पंतोरा चौकी क्षेत्र का है.

मोबाइल की जिद कर रहा था युवक

जानकारी के अनुसार, करण कंवर रोजी-मजदूरी का काम करता है. उसके बड़े भाई ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था और काम के सिलसिले में दूसरे राज्य चला गया था. घर लौटने पर जब अपना फोन नहीं मिला तो करण नाराज हो गया और मां से नया एंड्रॉयड फोन खरीदे जाने की जिद करने लगा. बात न मानी गई तो वह सीधे गांव में बने हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया.

गांव में मची अफरा तफरी

युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामाणों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पंतोरा पुलिस और ग्रामीणों ने काफी देर तक युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार नया फोन दिलाने की मांग पर अड़ा रहा. राहत की बात रही कि जिस टावर पर युवक चढ़ा था, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

आश्वासन देने का बाद उतरा युवक

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नया मोबाइल दिलाने का आश्वासन दिया. इसके बाद ही वह धीरे-धीरे नीचे उतरने को तैयार हुआ. पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया. पंतोरा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि युवक अपने मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा था और भाई के ले जाने से परेशान था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक मोबाइल मांगे जाने की जिद करते हुए दिख रहा है.

