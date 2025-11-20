Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3012148
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मां से बेटे ने मांगा नया फोन, नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा...गांव में मची अफरा-तफरी, हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

Janjgir Champa News-जांजगीर-चांपा में एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. युवक से उसके बड़े भाई ने मोबाइल फोन ले लिया था, इसी बात से नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया और नया एंड्रॉयड फोन लेने की जिद करने लगा. करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां से बेटे ने मांगा नया फोन, नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा...गांव में मची अफरा-तफरी, हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

Young Man Climbs on Tower-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के सत्तिगुड़ी गांव में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक मोबाइल फोन न मिलने से नाराज होकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. करीब 30 से 35 फीट ऊंचाई वाले इस टावर पर युवक लगभग दो घंटे तक बैठा रहा और नीचे उतरने से साफ इनकार करता रहा. यह मामला पंतोरा चौकी क्षेत्र का है. 

मोबाइल की जिद कर रहा था युवक
जानकारी के अनुसार, करण कंवर रोजी-मजदूरी का काम करता है. उसके बड़े भाई ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था और काम के सिलसिले में दूसरे राज्य चला गया था. घर लौटने पर जब अपना फोन नहीं मिला तो करण नाराज हो गया और मां से नया एंड्रॉयड फोन खरीदे जाने की जिद करने लगा. बात न मानी गई तो वह सीधे गांव में बने हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. 

गांव में मची अफरा तफरी
युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामाणों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पंतोरा पुलिस और ग्रामीणों ने काफी देर तक युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार नया फोन दिलाने की मांग पर अड़ा रहा. राहत की बात रही कि जिस टावर पर युवक चढ़ा था, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आश्वासन देने का बाद उतरा युवक
करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नया मोबाइल दिलाने का आश्वासन दिया. इसके बाद ही वह धीरे-धीरे नीचे उतरने को तैयार हुआ. पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया. पंतोरा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि युवक अपने मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा था और भाई के ले जाने से परेशान था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक मोबाइल मांगे जाने की जिद करते हुए दिख रहा है. 

यह भी पढ़ें-थाने में चली चप्पलें! ASI साहब को गर्लफ्रेंड के साथ देखते ही पत्नी ने की जमकर पिटाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG NewsViral Video

Trending news

chhattisgarh news
मां से बेटे ने मांगा नया फोन, नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा...गांव में मची अफरा-तफरी
mp news
थाने में चली चप्पलें! ASI साहब को गर्लफ्रेंड के साथ देखते ही पत्नी ने की जमकर पिटाई
mp news
शिकायत लिखवाने आया तो बनाया 'नौकर'! थाने में नाबालिग से पुलिस ने कराया टॉयलेट साफ
madvi hidma last rite
पूवर्ती में हुआ हिड़मा का अंतिम संस्कार, जानिए क्यों पहनाई काली पैंट-शर्ट
mp news
पत्नी से हंसी-मजाक करता था ड्राइवर, पति को रास नहीं आई दोनों की दोस्ती, करा दी हत्या
chhattisgarh news
15 दिनों तक मुक्कों से मारता रहा सौतेला बाप, ढाई साल के मासूम की गई जान, मां शामिल
mp news
6वीं मंजिल से कूदकर स्विमिंग कोच ने की आत्महत्या, 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थी
mp news
सड़क हादसे ने बढ़ाया तनाव, घायल का हाल पूछते ही एसआई पर टूट पड़ी भीड़, वीडियो वायरल
Ambikapur News
जनजातीय गौरव दिवस पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा-महिलाएं समाज की धरोहर हैं
Mohan Yadav
MP में बढ़े 528% टूरिस्ट, 13.41 करोड़ लोग आए घूमने; यहां आते हैं सबसे ज्यादा विदेशी