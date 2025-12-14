Advertisement
छत्तीसगढ़ के इस जिले में अचानक बीमार पड़े 25 बच्चे, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल, जानिए वजह

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले में मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) में खीर-पूड़ी खाने के बाद लगभग 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस से सीएचसी नवागढ़ भेजा गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:24 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में मिड-डे मील स्कीम से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां चौराभांठा के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील में परोसी गई खीर और पूरियां खाने के बाद लगभग 25 बच्चे बीमार पड़ गए. बच्चों ने पेट दर्द, गले में खराश और बेचैनी की शिकायत की जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. सभी बच्चों को तत्काल प्रभाव से  एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

खीर-पूड़ी खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत
दरअसल, जांजगीर-चांपा ज़िले के एक सरकारी स्कूल में दिए जाने वाले मिड-डे मील की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठे हैं. चौराभांठा स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील के तहत खीर और पूरी दी गई, और खाने के तुरंत बाद 25 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. बच्चों ने पेट दर्द और गले में तेज़ जलन की शिकायत की, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलते ही सभी बीमार बच्चों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत नवागढ़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया. अस्पताल में पूरी मेडिकल जांच और इलाज के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर बच्चों की हालत अब स्थिर है, हालांकि एहतियात के तौर पर चार बच्चों को अभी भी निगरानी में रखा गया है.

कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन
कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत और कड़ा एक्शन लिया. उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन कर रहे महिला स्व-सहायता समूह को बिना देर किए तत्काल प्रभाव से हटा दिया.  इसके अलावा, उन्होंने लापरवाही के लिए स्कूल प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाने के सामान के सैंपल क्वालिटी टेस्टिंग के लिए इकट्ठा किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: गुपचुप का स्वाद बना आफत, यहां एक साथ 34 लोग बीमार, गोलगप्पे वाले की तलाश जारी

 

किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं
बताया जा रहा है कि हालात को देखते हुए स्कूल  प्रशासन ने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को जानकारी दी. सभी बीमार बच्चों को 108 एम्बुलेंस की मदद से नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र सेंटर भेजा गया. वहां डॉक्टरों की जांच के बाद ज़्यादातर बच्चों की हालत स्थिर बताई गई, जबकि चार बच्चों को एहतियात के तौर पर ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है. डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है. भोजन में इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह क्या रही.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

