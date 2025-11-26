Advertisement
Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, जांजगीर-चांपा में ट्रक-कार की टक्कर में 5 की मौत, बारात से लौट रहे थे

Janjgir Champa Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, यहां कार और ट्रक की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:38 AM IST
छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा
छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा जिले में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे 49 पर सुकली गांव के पास ट्रक और कार की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, बताया जा रहा है कि सभी बारात से लौट रहे थे, तभी ट्रक और कार की आमने-सामने से सीधी टक्कर हो गई. हादसे में मृतक नवागढ़ के सड़क पारा के पास शांति नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो बारात से नवागढ़ लौट रहे थे, तभी रात में सुकली गांव के पास यह घटना हुई है. 

घायलों की हालत नाजुक 

घटना के बाद तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, डॉक्टरों के मुताबिक घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज जारी है, ट्रक और कार की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रक सड़क से नीचे चला गया था, नेशनल हाईवे 49 पर यह घटना हुई थी, ऐसे में मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस नवागढ़ लौट रहे थे, लेकिन तभी यह घटना हुई है. 

ये भी पढ़ेंः बुधवार को आएगा CGPSC-2025 का नोटिफिकेशन, जानिए कितने पदों पर होगी वैकेंसी

जांजगीर पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम विश्वनाथ देवागन, राजेंद्र कश्यप, पोमेश्वर जलतारे, भूपेंद्र साहू और कमलनयन साहू बताया जा रहा है, जो शादी से लौट रहे थे, घटना के बाद जांजगीर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जानकारी रात में ही परिजनों को दी गई थी, बताया जा रहा है कि मृतकों के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः पति से झंझट! पत्नी के मायके वालों ने ससुराल पर बोला धावा, पति और ससुर को जमकर पीटा

