कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी के मामले में भेजे गए जेल, 22 जनवरी तक रिमांड पर

Congress MLA Arrested-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को एक किसान के साथ 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है. 9 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

पहले जानिए क्या है मामला

यह मामला उस समय का है जब बालेश्वर साहू राजनीति में आने से पहले बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे. आरोप है कि साल 2015 से 2020 के बीच उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर ग्राम परसापाली के किसान राजकुमार शर्मा को विश्वास में लिया. उन्होंने किसान को किसा क्रेडिट कार्ड से लोग दिलाने का झांसा दिया और धोखे से उसके 10 ब्लैंक चेक ले लिए.

फर्जी साइन कर पत्नी के खाते में भेजे पैसे

जांच में खुलासा हुआ कि विधायक और उनके साथ ने किसान के खातों से अलग-अलग किस्तों में पैसे निकाले. इन चेक पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए गए थे. हद तो तब हो गई जब बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में भी 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए. किसान को इस ठगी का पता तब चला जब 2020 में एचडीएफसी बैंक से उसे कॉल आया. जब किसान ने पैसे वापस मांगे, तो विधायक ने टालमटोल शुरू कर दी और उनके सहयोगी ने इस रकम को चुनाव में खर्च होना बता दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल ने खोली विधायक

पीड़ित किसान की शिकायत पर चांपा पुलिस ने गहनता से जांच की. पुलिस को सबसे बड़ा सबूत एक निकासी पर्ची से मिला, जिस पर बालेश्वर साहू का मोबाइल नंबर दर्ज था. इसके अलावा बैंक कर्मचारियों और गवाहों के बयानों से भी यह साफ हो गया कि किसान के खातों से पैसे विधायक की जानकारी और मिलीभगत से ही निकाले गए थे.

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक बालेश्वर साहू ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी न करने और सीधे निचली अदालत में चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया था. 9 जनवरी को जब विधायक कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया. हालांकि, मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जिला जेल दाखिल कर दिया. 22 जनवरी तक विधायक जेल में ही रहेंगे.

यह भी पढ़ें-मामूली विवाद में हुई जंग, सड़क पर 20 मिनट तक चलीं लाठियां, खून बहने पर भी नहीं रुके

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!