मां की गोद से 20 दिन की मासूम छीन ले गया बंदर, कुएं में फेंककर हुआ फरार, बच गई जान

Monkey Throw Infant in Well-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिल से एक ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और, लेकिन एक 20 दिन की मासूम बच्ची मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकल आई. यह पूरी घटना किसी फिल्मी जैसी लगती है, जिसे जानकर लोग इसे बड़ा चमत्कार मान रहे हैं. बच्ची की जान बचने की कहानी और मौत के मुंह तक पहुंचने का किस्सा हैरान करने वाला है.

मां की गोद से छीन ले गया बंदर

यह घटना जांजगीर-चांपा के सेवनी गांव की है. बुधवार के दिन सुनीता राठौर अपने 20 दिन की बच्ची के साथ घर के बरामदे में बैठी थी. तभी अचानक वहां बंदरों का एक झुंड आ गया. इससे पहले कि सुनीता कुछ समझ पातीं, एक बंदर ने तेजी से झपट्टा मारा और उनकी गोद से बच्ची को छीनकर छत पर भाग गया. बच्ची की मां ने चीख-पुकार सुनकर परिवार वाले और पड़ोसी मौके पर पहुंचे.

कुएं में फेंककर भागा बंदर

बच्ची के घरवालों और पड़ोसियों ने तुरंत शोर मचाया और बंदर को डराने के लिए पटाखे फोड़े. शोर और पटाखों की आवाज से बंदर घबरा गया और उसने बच्ची को पास ही एक गहरे और खुले कुएं में फेंक दिया. बच्ची को कुएं में फेंकने के बाद बंदर भाग गया. यह नजारा देख सभी की सांसें थम गईं. ग्रामीणों ने बिना देर कुए कुएं में बाल्टी डाली और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला.

Add Zee News as a Preferred Source

डायपर ने बचाई जान

हैरानी की बात यह थी कि कुएं के पानी में गिरने के बाद भी बच्ची पूरी तरह डूबी नहीं. बच्ची के पिता अरविंद राठौर का मानना है कि बच्ची ने उस वक्त डायपर पहना हुआ था. डायपर के हवा और बनावट की वजह से बच्ची पानी की सतह पर तैरती रही, जिससे उसे बचाने के लिए जरूरी समय मिल गया. अगर बच्ची डूब जाती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता.

फरिश्ता बनाकर पहुंची नर्स

जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में पानी भर गया था और उसकी सांसें रुक रही थीं. लेकिन संयोग से पास के स्वास्थ्य केंद्र की नर्स राजेश्वरी राठौर उसी समय गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई हुई थीं. खबर मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने बिना समय गंवाए बच्ची के मुंह से पानी निकाला, उसे सीपीआर दी और बच्ची के शरीर को गर्मी पहुंचाई. नर्स की मेहनत से मासूम के रोने की आवाज आई.

यह भी पढ़ें-देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, पूर्व MLA रामबाई को लगा झटका, पति की सजा पर आया फैसला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!