इकलौते बेटे की मौत के बाद फट गया मां-बाप का कलेजा, सदमे में दे दी जान, एक साथ लटके मिले शव

Janjgir Champa News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां एक पति-पत्नी ने अपने बेटे की मौत के बाद खुद की जान दे दी. दंपति ने अपने घर पर एक ही साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जैसे ही गांववालों को इस घटना के बारे में पता चला, पूरे गांव में सनसनी फैल गई और उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई.

दरअसल, पति-पत्नी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान रमाबाई पटेल (47) और कृष्णा पटेल (48) के रूप में हुई है. उनके शव घर के अंदर साड़ी से लटके मिले, जिससे गांव में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर गांव वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की.

बेटे की मौत के बाद माता-पिता ने की आत्महत्या

इस सुसाइड के पीछे की वजह बेहद दुखद है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही दंपति के इकलौते बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. अपने इकलौते बेटे को खोने से माता-पिता टूट गए और गहरे डिप्रेशन में चले गए. पड़ोसियों के मुताबिक, बेटे की असमय मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था. इस मेंटल ट्रॉमा और अकेलेपन ने उन्हें यह डरावना रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया.

सदमे में दे दी जान

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को शक है कि यह घटना मानसिक सदमे और बेटे को खोने की वजह से हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम और सन्नाटा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, और जांच के बाद ही असली वजह पता चलेगी.

