शिक्षा के मंदिर में छात्र बने मजदूर! प्रिंसिपल ने बच्चों से करवाई पुताई, नंबर बढ़ाने का दिया था लालच

Viral Video Chhattisgarh-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में स्कूल छात्रों से पुताई कराए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें छात्र-छात्राएं क्लासरूम की पुताई करते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को प्रैक्टिकल नंबर बढ़ाने का लालच दिया था, जिसके बाद वे इस काम में लग गए. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर के प्रिंसिपल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

प्रिंसिपल ने सुनाया फरमान

प्रिंसिपल पर यह आरोप है कि उन्होंने छात्रों को अपनी क्लास रंगने का फरमान सुनाया था, इसके बदले छात्र-छात्राओं को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने का वादा किया गया. लालच में छात्रों ने क्लासरूम को रंग दिया. इस घटना का वीडियो सामने आने के जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच समिति गठित की गई थी.

छात्र-छात्राओं ने अपनी मर्जी से किया काम

पामगढ़ बीईओ ने डोंगाकोहरौद गांव के हाई स्कूल का निरीक्षण किया और प्राचार्य से जवाब मांगा. प्राचार्य ने स्वीकार किया कि स्कूल कक्षा की सजावट का काम कराया गया था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि छात्र-छात्राओं ने यह काम अपनी मर्जी से किया. छात्रों से पूछताछ करने पर पूरी सच्चाई सामने आई. उन्होंने बताया कि प्राचार्य ने अपनी-अपनी कक्षा की पुताई करने पर अच्छे प्रैक्टिकल नंबर देने का लालच दिया था. खुलासे के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राचार्य के खिलाफ होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में दोषी प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई पढ़ाई छोड़कर ब्रश और पेंट लेकर स्कूल के कमरों की पुताई कर रहे कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों से काम कराने के मामले में की गई है.

यह भी पढ़ें-नवजात की मौत के बाद मुंह से ऑक्सीजन देता रहा चाचा, डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Jangir Champa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!