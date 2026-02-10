जांजगीर-चांपा के शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा, आकाश झूला टूटने से 6 लोग गिरे, 3 की हालत गंभीर

Major Accident in Mela-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में शिवरीनारायण मेले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. मेले में अचानक एक आकाश झूला टूट गया. झूला टूटते ही उस पर सवार 6 लोग नीचे गिर पड़े. हादसे में 2 युवती और 1 महिला जमीन पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. घटना के बाद मेला परिसर में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है, तीसरी गंभीर रूप से घायल महिला का भी अस्पताल में इलाज जारी है.

युवतियों की हालत नाजुक

इस हादसे में घायल युवतियों की पहचान चंद्रकांता कश्यम (15), भूमिका कश्यप (21) साल के रूप में हुई है. दोनों मलदा गांव की रहने वाली हैं. दोनों युवतियां मेला घूमने के लिए आईं हुईं थी. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को अस्पाल पहुंचाया. गंभीर हालत के चलते दोनों युवतियों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

हादसे की वजह स्पष्ट नहीं

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आकाश झूला चल रहा था, इसी दौरान उसमें से कुछ लोग नीचे गिर गया. बताया जा रहा है कि झूला चलते समय झूले में बने केबिन की जाली अचानक खुल गई थी, जिससे उसमें बैठे लोगों का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े. इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. तीसरी गंभीर रूप से घायल महिला का भी अस्पताल में इलाज जारी है. इस हादसे ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था और झूला संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रसिद्ध मेला है शिवरीनारायण

शिवरीनारायण मेला छत्तीसगढ़ का एक बड़ा और प्रसिद्ध मेला है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर आते हैं. यह मेला महाशिवरात्रि तक चलने वाला है, जिसमें अभी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इस मेले में इस तरह का हादसा बार-बार सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. मेले के आयोजकों को भी नोटिस जारी किए जाने की संभावना है.

