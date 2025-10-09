Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2954349
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से इस वजह से मिली थी हार

Kanshiram Death Anniversary: बचपन में ही कांशीराम ने देखा कि कैसे ऊंची जातियों का दबाव दलितों को कुचलता है, लेकिन घर में सिख धर्म की समानता की सीख ने उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जलाई. दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक ताकत देने के लिए साल 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) की नींव रखी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से इस वजह से मिली थी हार

Kanshiram Lost 1st Election: कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था और उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पहला चुनाव छत्तीसगढ़ (अविभाजित मध्य प्रदेश) से लड़ा था. एक साधारण रैदासिया सिख परिवार में जन्मे कांशीराम का जीवन जातिगत भेदभाव की काली दीवारों से टकराने की अनगिनत दास्तानों से भरा पड़ा है. उनके पिता एक किसान थे, जो कठोर परिश्रम से परिवार का पालन-पोषण करते थे. बचपन में ही कांशीराम ने देखा कि कैसे ऊंची जातियों का दबाव दलितों को कुचलता है, लेकिन घर में सिख धर्म की समानता की सीख ने उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जलाई.

छत्तीसगढ़ की जांजगीर-चांपा सीट से पहला चुनाव लड़ा

दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक ताकत देने के लिए साल 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) की नींव रखी, जिसका मंत्र था- 'वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा!' बसपा ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया. लेकिन, 1984 के लोकसभा चुनाव तक उनकी पार्टी को मान्यता नहीं मिली थी. इस वजह से उन्होंने छत्तीसगढ़ (अविभाजित मध्य प्रदेश) की जांजगीर-चांपा सीट से पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा. हालांकि, इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव परिणाम में तीसरे नंबर पर रहे थे कांशीराम

जांजगीर-चांपा दलित बाहुल्य सीट थी और कांशीराम को पूरा विश्वास था कि जनता उनका साथ देगी. जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने और चुनाव प्रचार के लिए कांशीराम ने साइकल से गांव-गांव का दौरा किया. लेकिन, उस समय यह सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और कांशीराम को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें इस चुनाव में 32135 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे थे. चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के प्रभात कुमार मिश्रा को 213710 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के बद्रीधर दीवान को 61530 वोट मिले.

1991 में इटावा और 1996 में होशियारपुर से जीते

इसके बाद कांशीराम साल 1991 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के इटावा से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर पहली बार लोकसभा पहुंचे. तब कांशीराम को 144290 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के लाल सिंह वर्मा को 121824 वोट मिले थे. इटावा से चुनाव जीतकर कांशीराम ने अपनी ताकत दिखाई. फिर 1996 में पंजाब के होशियारपुर से दूसरी बार सांसद बने. तब कांशी राम को 230011 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के कमल चौधरी को 10944 वोट से मात दी. इसके बाद कांशीराम साल 1998 से 2004 तक राज्य सभा के मेंबर रहे.

जातिगत भेदभाव का करना पड़ा सामना

स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 1958 में वे पुणे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) में लैब असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए. यहां सरकारी नौकरी की चकाचौंध के बीच भी जातिवाद की स्याही से सने कागजातों ने उनकी आंखों को खोल दिया. उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया, जब पुणे में नौकरी के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा. इस अनुभव ने उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया.

मायावती को यूपी की सत्ता तक पहुंचाया

दलितों की आवाज बने कांशीराम ने मायावती को राजनीति में लाकर उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया. साल 2001 में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया. उन्होंने कभी स्वयं कोई पद नहीं लिया, बल्कि मायावती को आगे बढ़ाया. उनकी दूरदर्शिता ने बसपा को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बनाया.

'मान्यवर' और 'साहेब' जैसे नामों से पुकारे जाने वाले कांशीराम 20वीं सदी के अंत में भारतीय राजनीति में एक प्रेरक व्यक्तित्व बन गए. 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी दलित और बहुजन समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है. भारतीय राजनीति में दलित सशक्तीकरण का परचम लहराने वाले कांशीराम एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्होंने न केवल सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी संगठनात्मक कौशल से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

KanshiramBSP

Trending news

Kanshiram
कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से मिली थी हार
chhatarpur Liquor
अब एमपी में दारूबाजों की खैर नहीं! शराब पीने या बेचने वालों के लिए बनाए खतरनाक नियम
khandwa news
बाल सुधार गृह से 6 किशोर फरार, बाथरूम की दीवार देखकर पुलिस के उड़े होश; सर्चिंग जारी
gwalior crime news
रास्ता पूछने के बहाने ठग ले गए गहने! ग्वालियर में सक्रिय आगरा गैंग का पर्दाफाश
bhopal news
खाली प्लॉट में मिले मानव अंग, हत्या के बाद टुकड़े कर बोरे में फेंकी गई लाश
chhattisgarh news
झोलाछाप डॉक्टर ने फिर ली मासूम की जान! 12 साल की बच्ची की मौत से गांव में दहशत
mp news
SC में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई टली, दिग्विजय-उमंग की मुलाकात से हलचल तेज
mp coldrif cough
जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 20 बच्चों की मौत मामले में एक्शन
MP Crime News
पहले प्यार, फिर धोखा, फिर दरिंदगी…! दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात
mp news
शव का 'मोलभाव'! बकाया पैसे न चुकाने पर अस्पताल ने नहीं दिया शव, पुलिस से हुई कहासुनी